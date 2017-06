Eldebad Garwitz : Baden und Schwimmen lernen

vergrößern 1 von 1 Foto: W. Pätzold 1 von 1

Bürgermeister Wolfgang Hilpert hat Wort gehalten: Für die Eröffnung des Eldebades am gestrigen Kindertag hatte er viel Sonne versprochen. Und Petrus gab alles. Um 14 Uhr waren Luft- und Wassertemperatur im traditionsreichen Bad vis-a-vis der Garwitzer Eldeschleuse mit 21 Grad Celsius im Gleichklang. Nane, Eric, Tim, Erik, Tony und Ben konnten es kaum noch erwarten, ins Nass zu springen. Danach nutzen Kinder aus Garwitz und den umliegenden Dörfern ihren Kindertag, um sich beim Baden zu vergnügen.

Noch vor der offiziellen Eröffnung hatte der Bürgermeister Mitarbeiter der Gemeinde und ehrenamtliche Helfer des ASB-Kreisverbandes zu einem Gespräch vor Ort eingeladen. „Ich danke meinen Mitstreitern, dass sie in den zurückliegenden Tagen alles auf Vordermann gebracht haben“, so Hilpert. Die Zusammenarbeit mit dem ASB-Kreisverband geht in die achte Saison. Nur so sei es möglich, die Sicherheit zu garantieren und Angebote für die Schwimmausbildung anzubieten. Im Vorjahr haben ASB-Schwimmlehrer 180 Kinder ab fünf Jahren das Abc des Schwimmens beigebracht. „Diesmal könnten es 200 werden“, blickt René Niemann voraus. Ab der ersten Ferienwoche werden im Eldebad wieder Wochenkurse angeboten. Darüber hinaus wird hier auch der Rettungsschwimmernachwuchs ausgebildet. „Gut 100 Rettungsschwimmer stehen beim ASB für 13 Gewässer bereit“, sagt René Niemann.

Für eine Wohlfühlatmosphäre sorgen hier nicht nur die Badaufsicht, sondern auch Tobias Warncke, der seit 2005 seinen Kiosk „Eiszeit“ betreibt und täglich ab 12 Uhr öffnet. Romantisch wird es am 8. Juli. Nach dem regulären Badebetrieb am Tag geht es dann beim Vollmondbaden bis Mitternacht weiter.



