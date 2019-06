Parchim : Bargeld aus Wohnung gestohlen

Polizei: Diebe in Bergstraße vermutlich durch offenes Fenster eingedrungen

von Onlineredaktion pett

08. Juni 2019, 05:00 Uhr

Gelegenheit macht Diebe: In Parchim sind Unbekannte durch ein offenes Fenster in eine Wohnung eingestiegen und haben Bargeld gestohlen. Laut Opfer sollen die Täter zwischen Mittwochabend und Donnerstagabend in die Parterrewohnung in der Bergstraße eingedrungen sein. Dort durchwühlten sie mehrere Schränke. Da die Polizei keine Einbruchspuren feststellen konnte, geht sie davon aus, dass die Täter durch ein offenes Fenster in die Wohnung gelangten. Angesichts des Vorfalls appelliert die Polizei erneut, Fenster und Türen beim Verlassen des Hauses zu verschließen.