Dargelütz : Bauernverband stellt sich neu auf

Bauernverband Parchim zieht Bilanz. Vorstand neu gewählt. Kritik an Düngemittelverordnung

von Carlo Ihde

27. Februar 2019, 20:00 Uhr

„Die Landwirtschaft ist der entscheidende Faktor für die Lebendigkeit unserer Dörfer und Gemeinden“, sagt Gerd Göldnitz in seinem Grußwort. Der Vizepräsident des Landesbauernverbands sieht die Branche zunehmend im Kreuzfeuer der öffentlichen Meinung. Zum Auftakt der Mitgliederwahlversammlung des Parchimer Bauernverbands gestern in Dargelütz appellierte er für mehr Selbstbewusstsein. Man dürfe es nicht zulassen, dass einige Verbände, Nichtregierungsorganisationen und manche politische Parteien versuchen, die Landwirte an den Pranger zu stellen. „Jeder hier ist für die Erhaltung von Natur und Umwelt“, so Göldnitz. Aber unter dem Schlagwort Nachhaltigkeit müsse man neben der Ökologie gleichermaßen an Wirtschaftlichkeit und den sozialen Nutzen denken.

Nach drei schlechten Ertragsjahren in Folge geben sich die Landwirte kämpferisch. „Wir stecken den Kopf nicht in den Sand, aber wenn wir nicht für unsere Meinung einstehen, macht es keiner“, fasst es der im Amt bestätigte Vorsitzende Frank Piehl zusammen.

Die Bruttowertschöpfung des Agrarsektors hat nirgendwo im Bundesland einen so hohen Anteil an der Gesamtwirtschaft wie in Ludwigslust-Parchim. Sieben Prozent sind es hier, in MV nur 3,5 Prozent, deutschlandweit im Schnitt unter einen Prozent. Nach dem verregneten Jahr 2017 war die Dürre in 2018 ein herber Schlag ins Kontor der Landwirte in der Region. „Viele Betriebe haben das schlechteste Ergebnis seit 25 Jahren eingefahren“, so Frank Piehl. Der Getreideertrag im Kreis lag um 40 Prozent unter dem Schnitt der vorherigen sieben Jahre, der Rapsertrag um 35 Prozent, rechnet Lothar Wolff vom Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg (Stalu) vor. „Es war richtig und notwendig, dass das Land die Dürrehilfen auf den Weg gebracht hat“, so Wolff. In den Zahlen der abgerufenen Hilfsgelder spiegelt sich auch die besondere Situation im südlichen Mecklenburg. Aus dem Kreis sind 125 Anträge auf Dürrehilfe beim Amt für Landwirtschaft eingegangen. Mit etwa 10,5 Millionen Euro haben die örtlichen Bauern und Genossenschaften 30 Prozent aller Mittel bekommen. Doch auch wenn man mittlerweile verhalten optimistisch auf dieses Jahr schaut, kündigt sich ein nächstes Problem an. Nach einer mäßigen Herbstbestellung und einem zu trockenen Winter haben auch Januar und Februar zu wenig Niederschläge gebracht.

Deutliche Worte richteten Vorstand und Verbandsmitglieder an die Politik. Man brauche dringen eine mehrjährige Planungssicherheit. Aktuell werde in der sogenannten Düngemittelverordnung nachjustiert. Sie regelt die Ausbringung etwa der Gülle. Nicht nachzuvollziehen sei, dass die erst 2017 in Kraft getretene Verordnung bereits 2020 verschärft werden soll, ohne die Ergebnisse aus der ersten Stufe abzuwarten, merkt Piehl an.

Kritik ebenso an dem Tierwohllabel des Bundeslandwirtschaftsministeriums. Damit sollen bessere Haltungsbedingungen von Nutztieren gekennzeichnet werden. „Die Ministerin Klöckner ist da vorgeprescht, ohne sich in der Breite mit den Produzenten abzustimmen“, so das Echo von Gerd Göldnitz. Abzuwarten bleibe, ob die Kunden höhere Aufwendung für mehr Tierwohl akzeptieren.

Nach ihrem Jahresauftakt samt Vorstandswahl nimmt der Parchimer Bauernverband den Veranstaltungskalender für 2019 in den Blick. Der größte Gaudi dürfte wohl der 18. Pflügerwettbewerb sein. Dieser findet am 13. April in Görslow bei der Produktivgenossenschaft Leezen statt.