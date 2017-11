Parchim : Begleiter auf dem letzten Weg

vergrößern 1 von 2 Foto: Christiane Großmann 1 von 2

von Christiane Großmann

erstellt am 13.Nov.2017 | 21:00 Uhr

Sie schenken Menschen, die am Ende ihres irdischen Weges stehen, Zeit und begleiten sie auf dieser letzten, unbekannten Strecke. Sie hören zu, lachen und weinen mit, trösten. Sie schaffen Raum für Gespräche, sind Angehörigen eine Stütze und stehen ihnen nach einem schmerzlichen Verlust in der Trauer zur Seite – die Ehrenamtlichen des Besuchs- und Hospizdienstes der Caritas Mecklenburg e. V. mit ihrem Koordinator Friedemann Schirrmeister. Diese Gruppe konnte in diesen Tagen auf das zehnjährige Bestehen zurückblicken.

In dieser Zeit haben 36 Ehrenamtliche etwa 600 Betroffenen zur Seite gestanden – im Rahmen von Sterbebegleitungen und palliativen Beratungen im vertrauten Umfeld in der Häuslichkeit oder in stationären Einrichtungen. Die Besuche fanden in bisher 63 verschiedenen Orten rund um Parchim bis nach Crivitz, Dobbertin, Plau am See, Brenz und Spornitz statt.

„Wir haben mit unserem Ambulanten Hospizdienst Zeichen gesetzt“, sagt Koordinator Friedemann Schirrmeister völlig zu Recht. Propst Dirk Sauermann bekräftigte in einem Grußwort, das auf der Feierstunde von St. Georgenpastor Peter Stockmann verlesen wurde: „Mit dem, was Sie tun, holen Sie das Sterben als einen wichtigen Lebensbereich aus dem Schattendasein, aus einer gesellschaftlichen Tabuzone ins Licht.“ „Ich bin stolz, dass es eine solche Institution gibt“, sagt Pfarrer Orphèe-Honorat Adjayi Agbahey von der Katholischen Gemeinde St. Joseph. Aktuell leisten beim Ambulanten Hospizdienst 18 Menschen mit Herz ihren Dienst am Nächsten, einfühlsam und in der gebotenen Professionalität: Seit der ersten Stunde dabei sind Eleonora Buchholz, Marcellus Buchholz, Dr. Friedel Bonen-steffen, Siglinde Greve, Christiane Kludt, Mechthild Averdunk, Margret Peters und Sigrid Wolff. Zu der Gruppe gehören ebenfalls Andrea Meincke, Sonja Blume, Diana Haarig, Marita Müller, Ursula Greza, Regina Voß, Birgit Jahn, Christina Clemens, Peter Stockhaus und Heidi Kirschnick.

Sie alle haben eine einjährige Ausbildung zum ehrenamtlichen Hospizbegleiter absolviert. Kraft für das Ehrenamt schöpfen sie u. a. einmal im Monat bei Gruppentreffen, die zudem eine wichtige Säule der Weiterbildung sind. Acht Jahre lang war der Pastor und Krankenhausseelsorger Andreas Greve aus Schwerin als Dozent im Bereich Ausbildung ein geschätzter Partner. Auch ihm dankte Friedemann Schirrmeister auf der Feierstunde mit sehr persönlichen Worten für das gute Miteinander, ebenso wie den Mitarbeiterinnen, Kolleginnen sowie vielen weiteren Verbündeten, die das Anliegen des Besuchs- und Hospizdienstes mittragen und unterstützen.

Am 19. Januar 2018 beginnt die nächste einjährige Ausbildung zum ehrenamtlichen Hospizbegleiter. Menschen, die künftig den Hospizdienst der Caritas als Netzwerkpartner in der palliativen Versorgung unterstützen möchten, sind willkommen. Nähere Auskünfte erteilt Friedemann Schirrmeister unter Telefon 03871/720188.