PArchim : Berater helfen Senioren

von svz.de

19. Februar 2019, 07:04 Uhr

Ältere Leute werden scheinbar öfter Opfer von Kriminalität. Besonders am Telefon nutzen Betrüger die Gutmütigkeit von Senioren aus. Um die Prävention zu stärken, wird das Projekt „Seniorensicherheitsberater“ von Landeskriminalamt, Polizei, Landesseniorenbeirat und Kreispräventionsrat auch im Jahr 2019 fortgesetzt. Zu Beginn des Jahres erhielt der Landesseniorenbeirat den Förderbescheid. Mit den Mitteln und einer Zuwendung der Provinzial Versicherung kann das Projekt fortgesetzt werden. Beratungsschwerpunkte sind neben der Betrugsprävention auch sicheres Bahnfahren und der Einbruchschutz. Die Kontakte zu den Seniorensicherheitsberatern werden über die Kreispräventionsräte hergestellt. Kontakt erhält man über Koordinatorin Anett Nuklies vom Landkreis, Putlitzer Straße 25 in Parchim, telefonisch unter 03871-722 1605 oder per Email an anett.nuklies@kreis-lup.de