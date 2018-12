Parchim : Bläsermusik am 3. Advent

Weihnachtliche Weisen erklingen in Parchims Kirche St. Georgen.

von Carlo Ihde

13. Dezember 2018, 11:54 Uhr

Sie sind noch nicht in Weihnachtsstimmung? Nach dem Adventsmarkt-Wochenende von Parchim kommt hier der nächste Höhepunkt. Am Sonntag, dem dritten Advent, 16. Dezember, erklingen adventliche und weihnachtliche Weisen zum Hören und Mitsingen in der St. Georgenkirche.

Ab 16.30 Uhr steht Instrumentalmusik für Bläser auf dem Programm. Dazu gehören besinnliche Gedanken und Texte. Auftreten wird der Bläserkreis St.Georgen Parchim unter Leitung von Kantor Fritz Abs. Der Eintritt frei. Der Kirchenkaffee am Sonntag beginnt ab 14.30 Uhr in der Winterkirche von St.Georgen. Am 22. Dezember gibt es die nächste Kirchenmusik: „Vom Himmel hoch, da komm ich her“, Tradition und Moderne in Weihnachtsliedern.