Parchim : Blumen verschönern die Stadt

Vier Blumenpyramiden und zwölf Blumenampeln verschönern Parchim, so auf dem Schuhmarkt, in der Blutstraße, auf dem Moltkeplatz vor dem Gericht. „Bleibt dieses Mal nur zur hoffen, dass die liebevoll angebrachten ,Blumeninseln’ nicht wieder dem Vandalismus zum Opfer fallen und die Leute die Mühe zu schätzen wissen“, so Stadtsprecher Torsten Schünemann. Auf der neu gestalteten Grünfläche in der Neuen Mauerstraße wurde eine wegen Reklamation abgebaute Bank wieder aufgestellt.





von Onlineredaktion SVZ

erstellt am 08.Jun.2017 | 05:00 Uhr