Parchim : Bob Ross und Gary Jenkins

von Onlineredaktion SVZ

17. Januar 2019, 05:00 Uhr

Malen nach Bob Ross und Gary Jenkins – das können Teilnehmer am Dienstag, 22. Januar, um 18 Uhr in Parchim. In der Volkshochschul-Reihe malen die Hobbykünstler ein Bild an nur einem Abend. Und es wird mystisch, es geht um das Zusammenspiel von Wasser und Felsen. Gemeinsam erarbeiten sie die Gestaltung des Bildes mit der typischen Technik der beiden Maler. Wer Interesse hat, sollte sich auch gleich die folgenden Termine am 19. März und 21. Mai vormerken. Anfragen und Anmeldungen zum Kurs (223-00) an die VHS unter Tel. 0 38 71 / 722 - 43 03.