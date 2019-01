Rom : Brandschutz beschäftigt Rom

von Carlo Ihde

31. Januar 2019

Derzeit befinden sich viele Gemeinden in der Erarbeitung und Diskussion ihrer Brandschutzbedarfsplanungen. Die Zuarbeit für die kreisliche Absicherung des Brandschutzes stellt manche Orte angesichts des demografischen Wandels aber vor Herausforderungen. Die Ergebnisse der Planung für Rom werden auf der nächsten Gemeindevertretersitzung am Mittwoch, 6. Februar, ab 19.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Rom diskutiert. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem eine Einwohnerfragestunde und ein Bericht des Bürgermeisters. cihd