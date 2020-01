Parchim : Brunnen muss neu gebaut werden

Wasserspiel auf dem Parchimer Schuhmarkt kann nicht mehr repariert werden.

von Katja Frick

04. Januar 2020, 05:00 Uhr

Die Skulptur im Brunnen auf dem Parchimer Schuhmarkt ist nicht jedermanns Sache. Das splitterfasernackte „Weib auf Stierkopf“ des Bildhauers Michael Mohns erhitzte 2001 die Parchimer Gemüter.

Keine Reparatur möglich

Doch seitdem ist der Brunnen auf jeden Fall ein markanter Treffpunkt in der Altstadt geworden und lädt Einwohner wie Gäste zum Verweilen ein. 2013 traf sich hier sogar jeden Mittag die „Kinderwagen-Gang“: Parchimer Mütter, die sich miteinander austauschten und gegenseitig halfen.

Inzwischen dürften ihre Kinder Kati, Emil, Amy Sue, Jonas, Henri, Louis, Kimberly und Lina zur Schule gehen oder sind im letzten Kindergartenjahr. Sie alle kennen jedenfalls den Brunnen mit seinem Wasserspiel sprudelnd – zumindest von Frühjahr bis Herbst.

Doch der Brunnen ist nun so kaputt, dass er nicht einmal mehr repariert werden kann. „Er muss von Grund auf erneuert werden“, erklärte Stadtkämmerer Bernd Nehring. Das heißt, dass der Brunnen vollständig neu gebaut werden muss.

150 000 Euro soll er kosten

Mit dem auf der letzten Sitzung im Jahr 2019 beschlossenen Haushaltsplan entschieden die Stadtvertreter auch über den Investitionsplan mit dem Posten „Neubau Brunnen Schuhmarkt“. Der Neubau hat es in sich, 150 000 Euro soll er kosten. Die Schäden sollen altersbedingt sein.

Im Investionsplan für 2020/2021 gibt es noch weitere Einzelposten, die sonst nicht im Fokus der Öffentlichkeit stehen und trotzdem der Beachtung wert sind. So soll der Dorfanger in OT Malchow neu gestaltet werden, hier sind insgesamt 180 000 Euro eingeplant. Der Friedhof braucht ein neues Verwaltungsgebäude. Dafür soll ein Wohnhaus umgebaut werden, die Gesamtkosten betragen 381000 Euro.

Der Bau des Quartiersparkplatzes Mauerstraße kostet 57 000 Euro. Für den Ersatz von Spielgeräten auf verschiedenen Spielplätzen der Stadt sind für das laufende Jahr 65 000 Euro und im nächsten Jahr 40 000 Euro gedacht. Der Jahnsportplatz erhält eine Flutlichtanlage für 34 000 Euro. Im Haus der Jugend sollen zwei Sonnenschirme mit Bodenhülsen für 20 000 Euro angeschafft werden.

Sie sind so teuer, weil sie einen möglichst großen Teil des Außenbereiches verschatten sollen, der sonst in der warmen Jahreszeit in der prallen Sonne liegt. Die Stadtvertreter baten jedoch bei der gemeinsamen Beratung aller Fachausschüsse zum Haushaltsplan im Vorfeld der beschließenden Sitzung Frank Schmidt vom Fachdienst Bau, eine preiswertere Alternative der Verschattung zu prüfen.