Café Melang Parchim : Bühne frei für die 30. Spielzeit

vergrößern 1 von 1 Foto: Franziska Gutt 1 von 1

Der Schokoladenfleck an seinem linken Unterarm zeugt von dem fleißigen Treiben in der Backstube am Morgen. Zehn Torten habe er mal eben gebacken, erzählt Micha Alsdorf, als er vor dem geplanten Pressegespräch vor der Tür steht und auf die Schnelle eine Zigarette raucht. Die wollte er sich noch eben gönnen, bevor er zurück in die Küche muss. Der täglich frische Mittagstisch, den Alsdorf in seinem Theatercafé anbietet, will ja schließlich auch vorbereitet werden.

Dass die Lokalzeitung im Hause ist, passe aber gut, denn der Plan für die neue Spielzeit ist draußen. Pünktlich zum meteorologischen Herbstanfang: „Wenn das Wetter schlechter wird, ist der Spielplan fertig“, freut sich Alsdorf und gibt zu, dass er den großen Andrang vom Frühjahr noch gar nicht richtig verarbeitet hätte.

Die Vorstellungen in seinem schnuckligen Café waren weit im Voraus ausverkauft, die Warteliste endete einfach nicht. Das Theater im Café ist ein voller Erfolg. Das begeisterte Publikum ist der Lohn für die viele Arbeit, die der gebürtige Brandenburger seit 2001 in das Ecklokal mit Wohnstuben-Charme steckt. „Wir hoffen, dass wir dort weiter machen können, wo wir aufgehört haben“, sagt das Multitalent, dass entweder in der Küche, hinterm Tresen, hinter oder auf der Bühne steht.

Exklusive Abende, an denen es „mit Sicherheit wieder viel zum Lachen“ geben wird, verspricht der Gastgeber jetzt schon einmal. Offiziell beginnt die Theatersaison im Café Melange am Mittwoch, den 13. September mit dem Joachim Ringelnatz-Abend „Überall ist Wunderland“, präsentiert von dem Schauspieler Dietmar Lahaine.

Gewohnt heiter und frech folgt in den kommenden vier Monaten weitere Unterhaltungskunst à la Melange. Micha Alsdorf selbst ist mit Incilay Sak und Rainer Schubert dreimal in „Kraut und Rüben“ auf der Bühne. Zudem findet am 18. November der Nachholtermin für die im April geplatzte Vorstellung von „Schwester Cordula liebt Arztromane“ mit Saskia Kästner statt. Die gekauften Karten von damals bleiben gültig.

Spielplan September bis Dezember

Mi. 13. 9., 19. 30 Uhr: Überall ist Wunderland - Ringelnatz-Abend mit Dietmar Lahaine

Mi. 20. 9., 19. 30 Uhr: Die Große Herricht u. Preil Radioschau - Comedy mit D. Lahaine u. Dirk Möller

Do. 19.10., 19. 30 Uhr: Ich war mal schön - Lieder u. Comedy mit Beppo Pohlmann

So. 12.11., 16. 00 Uhr: Ehekabarett mit Gerd Norman

Sa. 18.11., 19.30 Uhr: Schwester Cordula liebt Arztromane - Satire mit Saskia Kästner u. Dirk Rave

So. 19.11., 16.00 Uhr: Elisabeth - Mutterherz aus Eis mit Saskia Kästner u. Dirk Rave

Sa. 25.11.,Sa. 9.12., Sa. 16.12., 19. 30 Uhr: Kraut und Rüben - Sketche mit Micha Alsdorf, Incilay Sak, Rainer Schubert

Mo. 11.12. und Di. 12.12., 19. 30 Uhr : Weihnachtliches und Hochprozentiges

Do. 21.12., 19. 30 Uhr Die Feuerzangenbowle

von Franziska Gutt

erstellt am 02.Sep.2017 | 05:00 Uhr