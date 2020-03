Stadtvertretung : Busbahnhof wird ausgebaut

Parchimer Stadtvertreter beschlossen Baumaßnahmen.

von Katja Frick

02. März 2020, 19:00 Uhr

Der Finanzplan Parchims wurde genehmigt und die Zeit der vorläufigen Haushaltsführung ist vorbei. Das konnte Bürgermeister Dirk Flörke bei der vergangenen Stadtvertretersitzung berichten. Nun können auch diverse geplante Baumaßnahmen angegangen werden. So beschlossen die Stadtvertreter den Ausbau des Parchimer Zentralen Omnibusbahnhofs (ZOB). Durch den Ausbau und eine Neuordnung der Verkehrsfläche entstehen zu den vorhandenen 50 Stellplätzen für Autos neun zusätzliche. Zudem soll es dann zwölf Fahrradständer und sieben abschließbare Fahrradboxen geben, ein Blindenleitsystem vom Ostring bis zu den Bussteigen sowie Ladestationen für E-Autos und E-Bikes. Um deren Zahl, Anordnung und Ausbaufähigkeit hatte es im Hauptausschuss noch Diskussionen geben. Mit dem Ausbau wird auch die Beleuchtung des Busbahnhofs verbessert und auf LED umgestellt. Insgesamt kostet die Maßnahme, für die neun Bäume gefällt werden müssen, 960 000 Euro. 720 000 davon waren schon in den Investitionsplänen für 2018 und 2019 eingestellt, die restlichen 230 000 Euro wurden für 2020 eingeplant. Noch in diesem Jahr soll mit den Bauarbeiten begonnen werden.