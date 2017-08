Geschichte : Busse 1425 Mal um die Erde

vergrößern 1 von 1 Foto: Wolfried Pätzold 1 von 1

Sorgsam gefaltet hat eine Ausgabe der Schweriner Volkszeitung vom 17. August 1965 die Jahrzehnte unbeschadet überstanden. Als Ralf Jaap kürzlich die Wohnung seiner verstorbenen Mutter in Parchim auflösen musste, entdeckte er das Exemplar im Nähschrank. „Ich habe mir die Zeitung natürlich genau angeschaut. 1965 war ich drei Jahre alt. Was man da so lesen kann, ist spannende Zeitgeschichte“, meint Ralf Jaap. Auf der Parchimer Kreisseite ist zum Beispiel zu lesen, dass die Busse des Parchimer VEB Kraftverkehr 1965 lt. Kilometerrechnung etwa 1425 Mal die Erde umrundet haben. Dabei wurden ca. 1,1 Millionen Passagiere befördert. Auch über die sozialistischen Ernteerfolge ist in dieser Ausgabe viel zu lesen. Ralf Jaap, der heute in Schwerin lebt, will diese Erinnerung gut aufbewahren.

von Wolfried Pätzold

erstellt am 25.Aug.2017 | 05:00 Uhr