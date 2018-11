garwitz : Crivitz will Anteile in Domsühl loswerden

von Carlo Ihde

30. November 2018, 08:00 Uhr

Der Amtsausschuss Parchimer Umland lädt zu seiner nächsten Sitzung am kommenden Mittwoch, 5. Dezember ein. Getagt wird ab 18 Uhr in der Gaststätte „Zur Schleuse“ in Garwitz. Neben Informationen aus dem Amtsvorstand und eine Einwohnerfragestunden geht es unter anderem um die Teilerweiterung und Teilsanierung der Eldetalschule in Domsühl. Die europaweit auszuschreibenden Planungsleistungen für die Maßnahmen müssen als Auftrag vergeben und dazu vom Ausschuss gebilligt werden. Weiterhin wird ein Gemeindewahlleiter mitsamt Stellvertreter gebilligt.

Für etwas mehr Gesprächsbedarf dürfte aber ein anderer Tagesordnungspunkt sorgen: Der Austritt des Amtes Crivitz aus der Vereinbarung zum ehemaligen Amtsgebäude Domsühl, das bis zur Auflösung 2004 Sitz des Amtes Eldetal war. Die Gemeinde Friedrichsruhe war im Rahmen der Auflösung des Amtes Eldetal nach Crivitz und nicht ins Parchimer gewechselt und hatte ihre Bewirtschaftungsanteile eingebracht. Diese Anteile bedeuten für Crivitz auch heute noch sowohl Rechte als auch Pflichten. Offensichtlich will das Amt nicht nur diese, sondern auch ähnlich gelagerte Anteile im Bereich Banzkow und Rampe nach und nach abgeben. Deswegen ist ein Ablösebetrag zwischen den Ämtern vereinbart worden, dem die Amtsausschüsse beider Bereiche zustimmen müssen. Danach kann die Rechtsbeziehung final aufgelöst werden kann.

cihd