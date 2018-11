Parchim : „Danke für alles“

Oliver und Claudia Ahlfeld aus Parchim verabschiedet

von Christiane Großmann

27. November 2018, 09:39 Uhr

18 Jahre in Parchim und in der Landeskirchlichen Gemeinschaft zogen am Sonntagabend noch einmal wie im Flug an Oliver und Clauda Ahlfeld vorüber - in Form von Bildern. Oliver Ahlfeld leitete die Gemeinschaft 15 Jahre. Claudia Ahlfeld hat auf ihre leise Weise unter anderem den Mutter-Kind-Spielkreis sowie den Seniorenkreis zu beständigen Treffs in der Gemeinschaft etabliert.

In diesen Tagen verabschiedet sich das Ehepaar aus Parchim. Wie schwer das für alle Beteiligten ist, wurde einmal mehr am Sonntag beim Abendgottesdienst deutlich, als Manfred Masannek und Ulrike Kulla die von ihnen moderierte Fotoschau mit den Worten beendeten: „Wir wollen Danke sagen für alles, was ihr geleistet habt. Ihr habt 18 Jahre eures Lebens eingesetzt zum Segen für diese Gemeinschaft, ja zum Segen für viele Menschen dieser Region.“

Bereits am Vortag feierte Claudia Ahlfeld einen emotionalen musikalischen Abschied von dem von ihr geleiteten St. Marienchor.