Dankeschön-Frühstück für Ehrenamtler

von Christiane Großmann

14. Januar 2019, 11:17 Uhr

Vor wenigen Tagen flatterte vielen Parchimern wieder eine nette Einladung ins Haus: Der Verein Bürgerkomitee Südstadt lädt seine verlässlichen Stützen zum traditionellen Ehrenamtsfrühstück ein. Auf diese Weise möchte sich der Trä-gerverein des Mehrgenerationenhauses „Club am Südring“ bei allen bedanken, die das ganze Jahre über auf der Matte stehen, wenn Unterstützung gebraucht wird. Ohne sie wären zum Beispiel das Osterfeuer oder das Frauentagsfrühstück, die vielen Angebote für Schüler und Ferienkinder, Projekte in den Bereichen Umwelt oder gesunde Ernährung, die Sommerkanutour oder das Südstadtsommerfest nicht zu stemmen. Am 19. Januar dürfen sich die Ehrenamtlichen ab 10 Uhr vom Club-Team bewirten lassen. Wer die Einladung zum Plausch in gemütlicher Runde annehmen möchte, wird gebeten, sich bis heute im Jugend- und Familienzentrum anzumelden.