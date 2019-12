Parchim : Demo für Klinikerhalt vor dem Kreistag

Kommunalparlament tagt am Dienstag in Parchim

von Carlo Ihde

16. Dezember 2019, 12:43 Uhr

Wenig besinnlich dürfte es am Dienstagnachmittag im Vorfeld der letzten Kreistagssitzung dieses Jahres zugehen. Bevor um 17 Uhr die Kreistagsmitglieder im Solitärgebäude des Parchimer Landratsamtes zusammenkommen, hat ein breites Bündnis zur Demonstration für den Erhalt der Geburtstation in Crivitz und der Kinderstation Parchim aufgerufen. Relativ am Anfang der Sitzung haben Bürger aus dem Kreises wie gewohnt die Möglichkeit, sich in einer Einwohnerfragestunde mit ihren Anliegen an die Verwaltung zu wenden. Das wohl wichtigste Thema der Sitzung sind die Beratungen zum Haushalt für das kommende Jahr. Sowohl Haushaltsplan, als auch -satzung sind bereits in den Ausschüssen abgestimmt. Für breitere Zustimmung der Kommunalpolitiker dürfte sorgen, dass die Erhöhung der Kreisumlage mit einem fraktionsübergreifenden Kompromiss in der vergangenen Woche abgewendet wurde. Haushaltshoheit – und damit das letzte Wort in der Sache Finanzen – hat aber das Kommunalparlament. Zugleich muss der Kreistag noch die Satzung beschließen, mit der im Kreis das Kindertagesförderungsgesetz des Landes umgesetzt wird. Die kreisliche Satzung ist Voraussetzung dafür, dass ab Januar die Kita-Gebühren auch in Ludwigslust-Parchim für Eltern wegfallen. Der öffentliche Teil der Sitzung umfasst insgesamt 25 Tagesordnungspunkte mit zahlreichen Unterpunkten. Sollte die Sitzung nicht bis Mitternacht beendet sein, wird sie am Donnerstag fortgesetzt.