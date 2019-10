Ess-Sucht : Der Verstand setzt aus

Thema der Woche - Sucht. Heute: Jörg Ulrich Helgert spricht von den finstersten Stunden seiner Ess-Sucht und wie er Hilfe fand

von Katja Frick

07. Oktober 2019, 12:00 Uhr

Süchte begegnen uns überall. Manche sind nikotinsüchtig und können nicht mit dem Rauchen aufhören. Die Zahl der Alkoholabhängigen, die in den Suchtberatungsstellen Hilfe suchen, bleibt leider konstant hoch. Die Dunkelziffer der Alkoholsüchtigen ist wohl noch deutlich höher. Gerade berichteten wir, dass Alkohol und Drogen auch an den Schulen zum Alltag gehören. Grund genug für unsere Redaktion, sich in dieser Woche jeden Tag mit diesem Thema zu beschäftigen. Wir sprechen mit Betroffenen und stellen Hilfsangebote vor. Heute: Jörg Ulrich Helgert aus Parchim spricht über seine Ess-Sucht.

Absturz nach Arbeitsverlust und Tod der Eltern

„Süchte sind eigentlich alle gleich, egal ob Du nicht mehr mit dem Essen oder mit dem Trinken aufhören kannst“, sagt Jörg Ulrich Helgert. Dabei spiele überhaupt keine Rolle, wie gebildet jemand sei. „Der Verstand setzt aus.“ Helgert muss es wissen. Der studierte Publizist und Sporttrainer, der zeitweise für den Nordkurier schrieb und Landestrainer in der Sparte Tischtennis war, stürzte vor sieben Jahren vollkommen ab. Anlass war die dritte Pleite eines Arbeitgebers, die ihn ereilte und durch die er nun wieder ohne Einkommen war. Aber er lebte in einer großen und teuren Wohnung in Crivitz, die er mit der Annahme seines Traumjobs – Arbeit für ein Internetportal – gemietet hatte. Außerdem starben kurz hintereinander Vater und Mutter. Er habe auch schon vor diesem Absturz ein falsches Ess-Verhalten gehabt, anerzogen von den Eltern, schätzt Helgert ein.

Soziale Isolation

Aber dann: „Ich bin zwei Jahre lang kaum noch auf die Straße gegangen“, erinnert er sich. „Ich habe nur noch gegessen.“ Das fing mit mehreren Rumpsteaks zum Frühstück an und hörte am Abend nicht auf. 50 000 Euro hat der jetzt in Parchim Lebende in zwei Jahren regelrecht verfressen. Auf dem Höhepunkt seiner Ess-Sucht, auch Adipositas oder Fettsucht genannt, wog er 245 Kilo. Ein Problem zog das andere nach sich. Helgert traute sich nicht mehr auf die Straßen von Crivitz. Bewegung fiel ihm immer schwerer und er fürchtete, irgendwo eine Toilette aufsuchen zu müssen. „Wenn ich mich doch verabredet habe, musste ich vorher anrufen und fragen, ob es Hänge- oder Standklos gibt“, erzählt er freimütig. Denn an der Wand aufgehängte Becken hielten sein Gewicht nicht aus. Dann kam der Moment, wo ihn vor jedem sozialen Treffen Magenprobleme quälten. Er verließ seine Wohnung nur noch, um neues „Futter“ zu kaufen und wurde immer einsamer.

Ich hatte schon das Mittel gekauft, um mein Leben zu beenden. Jörg Ulrich Helgert

„Ich hatte schon das Mittel gekauft, um mein Leben zu beenden“, verrät er. Doch dann entdeckte er im Internet ein Hilfsangebot des Diakoniewerks „Neues Ufer“: Hilfe zur Selbsthilfe. Die Adresse war direkt bei ihm um die Ecke. Er raffte sich auf, ging dorthin und wurde sofort von einer jungen Frau angehört. Die organisierte umgehend Hilfe für Jörg Ulrich Helgert. Er erhielt Gesprächstermine mit Psychotherapeuten und vor allem einen Betreuer, der ihn regelmäßig zu Hause besuchte, am Anfang sechs Stunden pro Woche.

Die Treffen mit den ambulanten Betreuern haben mich gerettet. Und Facebook! Jörg Ulrich Helgert

Inzwischen lebt Helgert in einer Sozialwohnung in Parchim und die ambulante Betreuung hat André von den Lewitz-Werkstätten übernommen. Heute ist gerade wieder ein Treffen verabredet. „Wir führen Entlastungsgespräche mit unseren Klienten, gehen mit ihnen zu Behörden oder auch zu Ärzten. Oft verstehen sie die Diagnosen dort nicht“, erklärt der studierte Erzieher. André begleitet Helgert bei Bedarf auch zu Treffen mit anderen Menschen.

Rettung durch Ambulant Unterstütztes Wohnen

„Die Treffen mit den ambulanten Betreuern haben mich gerettet“, sagt Jörg Ulrich Helgert heute. „Und Facebook!“ 2016 begann er Gedichte zu schreiben und veröffentlichte sie auf Facebook. Auf der Seite „JUH“ erzählt er auch ab und an von seinen Problemen. „Das ist unglaublich befreiend, offen über meine Sucht reden zu können“, sagt er.

Fast 10 000 Menschen folgen Jörg Ulrich Helgert inzwischen und kommentieren seine lesenswerten Werke. Damit hat er quasi nicht nur seine eigene Wiedergeburt bewerkstelligt, sondern auch ganz nebenbei die der in Vergessenheit geratenen literarischen Gattung Lyrik. „Ich werde inzwischen zu Lesungen nach Kanada eingeladen“, erzählt der Dichter lächelnd. Dahin reisen kann er noch nicht. Aber immerhin nach Schwerin. Und am 18. Oktober ab 18 Uhr liest er in der Stadtbibliothek Parchim.

Hier gibt es Hilfe:

Ambulant Unterstütztes Wohnen für Menschen mit psychosozialen Erkrankungen, zu denen auch krankhaftes Suchtverhalten und Depressionen gehören, bieten im Landkreis Ludwigslust-Parchim diese Einrichtungen an:

Ambulant Unterstütztes Wohnen, Lewitz-Werkstätten, Leninstraße 26, 19370 Parchim, Telefon: 03871 4689889, Ansprechpartner Christian Lohmann, Telefon: 0172/3544530.

ABW-Büro (Tagesstätte Sternberg), Luckower Straße 29a, 19406 Sternberg, Ansprechpartner Frank Litzendorf, Telefon: 0170/5636634

Diakoniewerk Kloster Dobbertin, Psychosoziales Wohnheim, Rosenthalstraße 26a, 17192 Waren, Ansprechpartner Christina Kijas, Telefon: 03991/6734090