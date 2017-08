Kinderzirkusfestival : Die kleinen Stars von Monte Platschow

vergrößern 1 von 5 1 von 5









Mit tosendem Applaus und einem schillerndem Konfettiregen ging am Samstag im großen Chapiteau des Elefantenhofes Platschow das 13. Kinderzirkusfestival zu Ende. Seit Wochen hatte einige der mehr als 30 Teilnehmer im Alter bis zu zwölf Jahren dafür geübt, um am Finaltag vor Eltern, Großeltern, Geschwistern, Freunden und Publikum zu zeigen, was für Talente in ihnen schlummern. Den ersten Platz vergab die Jury (Ortrun Venth-Vogt, Kulturforum; Petra Mannfeld, Bürgermeisterin; Lothar Chall, Verband der Zirkusfreunde) an Marie (9). Sie ist damit zum dritten Mal Siegerin des Kinderzirkusfestivals von Monte Platschow. Finn (9) begeisterte als Dschungel-Held und mit der Laufenten-Dressur. Josh (11) zeigte eine selbst einstudierte Akrobaten-Show und bekam Platz 2. 2018 folgt das nächste Kinderzirkusfestival.

Kinderzirkusfestival: Preisträger 2017 1. Platz: Marie

2. Platz: Josh

3. Platz Josephine

4. Platz: Fieona 1. Sonderpreis: Elisa

2. Sonderpreis: Tessa

3. Sonderpreis: Emma

4. Sonderpreis: Jule Sonderpreise der Zirkusfreunde: Sendris

Sonderpreise der Tierlehrer und für besondere Leistungen: Finn

von Wolfried Pätzold

erstellt am 27.Aug.2017 | 21:00 Uhr