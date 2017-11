Sterben der Dorfläden : „Die Stille im Dorf macht traurig“

vergrößern 1 von 3 Foto: Wolfried Pätzold 1 von 3





von Wolfried Pätzold

erstellt am 13.Nov.2017 | 05:00 Uhr

Es duftet nach frischem Brot, leckeren Brötchen und Gebäck. Doch damit dürfte bald Schluss sein. „Am Jahresende machen wir die Bäckerei zu. Mit 70 Jahren muss man ans Aufhören denken“, sagt Bäckermeister Wolfgang Pflughaupt, der mit seiner Frau seit 1985 für die Kunden in Siggelkow und darüber hinaus Tag für Tag im Geschäft stand. „Die Stille im Dorf macht traurig“, meint Helga Pflughaupt mit Blich auf den geschlossenen Landmann gleich nebenan. Für die Siggelkower ist es eine weitere Hiobsbotschaft. Denn auch ihr „Landmann“, der weit über die Dörfer hinaus bekannte Tante-Emma-Laden, ist seit zehn Tagen zu. Erst vor anderthalb Jahren hatten Sandro und Nicole Möller, die in unmittelbarer Nachbarschaft seit 2009 ihren Pflege- und Betreuungsdienst „Leonardo“ betreiben, den Staffelstab von Normann Mohr als neue Betreiber des traditionsreichen Tante-Emma-Ladens übernommen. „Die Geschäfte liefen immer schlechter. Ich musste die Notbremse ziehen“, sagt Sandro Möller. Mit drei Beschäftigten war das Geschäft incl. Poststelle nicht mehr Kosten deckend zu betreiben. Zwei große Baumaßnahmen im Dorf schreckten die Kunden zusätzlich ab. „Wir haben am früheren Konzept festgehalten und im Sommer auch von Urlaubern profitiert. Aber ein Laden auf dem Dorf ist darauf angewiesen, dass die Einheimischen zur Stange halten“, so Möller. „Das ist eine Katastrophe“, meint Bürgermeisterin Angelika Lübcke. „Erst der Laden, dann das Eiscafé und bald die Bäckerei. Wir verlieren viel und erleiden einen schmerzhaften Rückschlag bei unseren Bemühungen, die Dörfer für die Zukunft attraktiv zu halten.“.

Sandro Möller hofft, dass sich kurzfristig ein Interessent findet, der den „Landmann“ wieder öffnet. Das nötige Inventar ist noch vorhanden. Die Bürgermeisterin kann zwar nicht mit Geld helfen, sichert aber Unterstützung und Beratung zu.

Auch im zehn Kilometer entfernten Marnitz hat längst die Runde gemacht, dass der Supermarkt, untergebracht in einer früheren DDR-Kaufhalle an der B 321, auf der Kippe steht. „Hier wären Investitionen nötig, die die Pächterin selbst mit Fördermitteln nicht stemmen kann“, sagt Bürgermeister Hans-Jürgen Buchholz. „Wir sind uns einig, ein Geschäft muss in Marnitz unbedingt erhalten bleiben. Dafür lohnt es zu kämpfen“, ist sich Buchholz mit vielen Mitbürgern und seinen Gemeindevertretern einig. Das Klinkenputzen hat sich gelohnt. Ein Fördermittelbescheid liegt seit zwei Tagen vor. In Kürze werden in einem Teil des Gemeindehauses, einer früheren Gaststätte, in dem bereits Bürgerbüro, Polizeiaußenstelle und Vereinsräume untergebracht sind , Umbauarbeiten beginnen. Grünes Licht wurden für einen vorzeitigen Baubeginn signalisiert „Die Räume sind zwar mit rund 200 Quadratmetern kleiner als in der bisherigen Kaufhalle, aber für den Laden gut geeignet. Vor der Tür gibt es Parkmöglichkeiten und der Standort ist einfach zu erreichen“, meint der Bürgermeister. „Ich freue mich schon sehr auf den Umzug im Frühjahr“, so Geschäftsinhaberin Dorit Genckel, die in der Kaufhalle vor 21 Jahren gelernt hat und ihr Geschäft seit sieben Jahren führt. „Ich bin dankbar für die Unterstützung. Nur so können wir den Laden für die Leute vor Ort retten“, so Dorit Genckel.