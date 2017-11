Bundeswehr in Karrenzin : Die Truppe kommt wieder

vergrößern 1 von 1 Foto: Michael Beitien 1 von 1

von Michael Beitien

erstellt am 14.Nov.2017 | 05:00 Uhr

Die Bundeswehr kommt im März kommenden Jahres erneut zu einer Übung nach Herzfeld, Wulfsahl und Karrenzin. Das berichtet die Karrenziner Bürgermeisterin Anna Rieck. Die Truppe ist willkommen in den Dörfern. Im September 2016 waren erstmals rund 300 Soldaten, 100 Fahrzeuge und etwa 35 Anhänger aus Havelberg und Hagenow in der Region angerückt. Sie gehörten zu einem Versorgungsbataillon, das hier eine größere Übung durchführte. Die Bundeswehr hatte seinerzeit dafür Flächen in Gemeindehäusern und auf privaten Gehöften gemietet.