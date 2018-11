Parchim : Diskussion um Biotonne

von Carlo Ihde

27. November 2018, 09:37 Uhr

Der Betriebsausschuss Abfallwirtschaft des Landkreises kommt am heutigen Dienstag zu seiner nächsten Sitzung zusammen. Getagt wird öffentlich ab 18 Uhr in Raum 331, Haus A in der Garnisonstraße 1 in Ludwigslust. Unter anderem geht es um die Probleme des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft des Kreises sowie die künftige Ausrichtung der Bioabfallsammlung und –verwertung im Landkreis. Die Kosten dafür werden wohl ab 2020 steigen (wir berichteten). Zudem soll ein externes Gutachten der Unternehmensberatung Econum zur künftigen Struktur der Abfallwirtschaft diskutiert werden.