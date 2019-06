Parchim : Doppelte Manpower

von svz.de

25. Juni 2019, 08:29 Uhr

Der Parchimer Triathlet Chris Martin hat mit der MAN-Werkstatt Truck & Bus Service-Center einen neuen Sponsorpartner für die Teilnahme an der Ironman-WM 2019. „Ich freue mich sehr über die finanzielle Unterstützung der MAN-Werkstatt und bin dankbar für das geschenkte Vertrauen in meine Person“, so Chris Martin. Bereits zum dritten Mal in Folge qualifizierte sich der Triathlet für die 70.3 IRONMAN-Welt-meisterschaft, die am 7. und 8. September dieses Jahres in Nizza ausgetragen wird.