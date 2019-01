Parchim : Drei Termine auf der Spenden-Pritsche

von Simone Herbst

24. Januar 2019, 08:32 Uhr

Der Januar war völlig ohne Termine, im Februar jedoch schlägt der DRK-Blutspendedienst wieder mehrfach in der Kreisstadt seine Zelte auf. Spendewillige können sich daher schon mal den 7., 14. und den 21. Februar vormerken. Jeweils in der Zeit von 14 bis 19 Uhr erfolgen die Abnahmen im Haus der Jugend. Bundesweit werden über das Jahr gesehen durch die DRK-Blutspendedienste ca. 3 Millionen Vollblutspenden für die Versorgung der Kliniken bereitgestellt. Das Deutsche Rote Kreuz sichert auf diese Weise ca. 70 Prozent der notwendigen Blutversorgung in der Bundesrepublik, nach strengen ethischen Normen – freiwillig, gemeinnützig und unentgeltlich.