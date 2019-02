Der DRK-Kreisverband startet am 25. Februar einen Yogakurs.

von svz.de

08. Februar 2019, 11:37 Uhr

Der DRK-Kreisverband startet am 25. Februar einen Yogakurs. Er beginnt um 18.30 Uhr in der Karl-Liebknecht-Straße 27 in Parchim. Anmeldungen: Telefon 03871/62250