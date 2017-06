Domsühl : Eichenfest um einen Tag gekürzt

vergrößern 1 von 1 Foto: ARCHIV 1 von 1

Das traditionelle Eichenfest in Domsühl wird 2017 neu organisiert. Bisher ging es von Freitag bis Sonntag. Dieses Jahr wird am Sonntag nur noch aufgeräumt. Die Veranstaltungen konzentrieren sich auf den Sonnabend. „Aus Personalnot“, sagte gestern Bürgermeister Hans-Werner Beck. „Es gibt relativ wenige Leute, die mit zufassen und das organisieren.“ Und diejenigen, die sich beispielsweise auch um das Ein- und Ausräumen des Zeltes kümmern, seien älter geworden.

Neu in diesem Jahr: Der Preisskat ist nicht mehr am Freitag, sondern schon einen Tag früher als bisher, damit es keine Überschneidungen mit dem Vortrag in der Kirche gibt. Das war ein Wunsch von Domsühlern.

Das erste Mal sind auf dem Eichenfest in Domsühl der Spielmannszug des SV Einheit Parchim, die Banzkower Blasmusik und DJ Hans Wahnsinn zu erleben.

Und es gibt eine weitere Premiere im Gemeindehaus. Hier heißt es am Samstagnachmittag „Fit in Domsühl“ unter Leitung von Sandra Schwarz. Seit März finden unter ihrer Leitung verschiedene Kurse statt. Beim Eichenfest können Besucher an Schnupperstunden teilnehmen. Wer Interesse hat, sollte Turnschuhe mitbringen.

Seit 13 Jahren findet zum Auftakt des Eichenfestes eine Veranstaltung in der Kirche statt. Diesmal stehen am 16. Juni um 18 Uhr aus Anlass seines 150. Geburtstages Rudolf Tarnow und seine „Burrkäwers“ auf der Tagesordnung, informiert Michael Gatz vom Förderverein der Kirche. Wolfgang Westphal führt in seiner Paraderolle durch die Veranstaltung. An seiner Seite stehen der Alt-Domsühler Heiner Schwarz, der Tarnow aus dem Effeff kennt, und der Autor und ehemalige Pingelhof-Führer Rolf Holst. Michael Gatz: „Das verspricht einen gelungenen Start ins Eichenfest 2017.“

Am Sonnabend gibt es unter den Eichen auch Spaß für die Kinder, allerdings nicht so konzentriert wie in vergangenen Jahren. Dafür findet eine Woche früher ein großes Kinderfest für die ganze Gemeinde in Severin statt (Lesen Sie auf dieser Seite).

Allein mit dem Eintrittsgeld lässt sich das Fest nicht bestreiten, sagt Hans-Werner Beck. Die Gemeinde habe auch Geld in den Haushalt eingeplant, versucht diesen Beitrag aber angesichts der schwierigen finanziellen Lage so gering wie möglich zu halten. „Wir erhalten große Unterstützung durch Sponsoren“, erklärt Beck.



Das Programm

Donnerstag, 15. Juni:

19 Uhr: Preisskat im Eichenkrug, Anmeldung bis zum Montag 12. Juni im Eichenkrug (Telefon 038728/20324);

Freitag, 16. Juni:

ab 17.30 Uhr: Volleyballturnier für jedermann auf dem Sportplatz, Anmeldung bei Herbert Behlau (038728/20310) bis zum Sonnabend, 10. Juni;

18 Uhr: Vortrag in der Kirche „150 Jahre Rudolf Tarnow“;

gegen 21 Uhr: Zaubereien mit Gerdini auf dem Sportplatz;

Sonnabend, 17. Juni:

ab 9 Uhr: Tischtennisturnier, Meldung bei Andreas Engelhardt (Telefon 038728/20066);

9.30-11 Uhr: Umzug durch das Dorf und Platzkonzert im Festzelt mit dem Spielmannszug des SV Einheit 46 Parchim;

ab 10 Uhr: Tombola;

11-13 Uhr: Blasorchester Banzkow im Festzelt;

13 - 17 Uhr: Unter den Eichen im Festzelt Tanz mit DJ Maik und Spaß für Groß und Klein, u.a. mit Karussell, Hüpfburg, Lewitzcamp mit Bogenschießen und Baumklettern, Kinderschminken, Feuerwehr mit verschiedenen Stationen und Fahren mit der Feuerwehr, Glücksrad, Präventionsstand der Polizei; Tag der offenen Tür mit Schnupperstunden „Fit in Domsühl“ im Gemeindehaus;

ab 20 Uhr: Tanz im Festzelt mir DJ Hans Wahnsinn;

Sonntag, 18. Juni

ab 10 Uhr: Frühschoppen und Aufräumen unter den Eichen.

Eintrittspreise: Tagesticket am Sonnabend drei Euro, Tanz im Festzelt fünf Euro; Tagesticket und Tanz sechs Euro

von Michael Beitien

erstellt am 09.Jun.2017 | 05:00 Uhr