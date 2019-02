Nakenstorf : Ein Abend um Hildegard Knef

von svz.de

25. Februar 2019, 08:50 Uhr

„Hildegard Knef und die Kunst des Genießens“ heißt eine Veranstaltung am 2. März, 18.30 Uhr, im Seehotel Nakenstorf. Helene Grass singt große Klassiker von Cole Porter wie „Let’s do it“ oder „I ’ve got you under my skin“, die Hilde Knef übersetzt hat, Lutz Rademacher spielt dazu am Steinway-Flügel. Diese Songs begleitend, lesen beide aus der Knef-Autobiographie „Der geschenkte Gaul“, genauer: über ihre Zeit am Broadway und ihre Proben zu „Silk Stockings“ von Cole Porter, die sie mit viel Humor und Selbstironie beschreibt.

Helene Grass hat sich als Film- und Theaterschauspielerin einen Namen gemacht. Ihr Mann Lutz Rademacher arbeitet als Generalmusikdirektor am Landestheater Detmold. Weitere Infos unter Telefon 038422-457-0.