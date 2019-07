Domsühl : Eltern bringen Speisesaal auf Vordermann

Eltern von Kindern der Eldetalschule Domsühl renovieren ehrenamtlich den Raum der Mittagsspeisung

von NITR

05. Juli 2019, 05:00 Uhr

Der Speisesaal der Eldetalschule Domsühl befindet sich seit Jahren in einem bedauernswerten Zustand. Wände, Heizungen und Türen sind ergraut, die Türgarnituren abgegriffen, die Elektrik ist marode. Wahrscheinlich hat hier bei diesem Anblick kein Kind gerne gespeist. Doch dieser Zustand gehört bald der Vergangenheit an.

Es gebe an der Schule das generelle Problem, dass Schüler mit zunehmendem Alter immer weniger in der Schule speisen, erklärt Thomas Bohn, Vater und Schulelternratsvorsitzender. Drei Viertel der Schüler würden bereits in den ersten vier Klassen mit dem Schulessen aufhören. Aus diesem Grund wurde an der Schule eine Umfrage durchgeführt. Das Ergebnis war, dass das Essensangebot insgesamt attraktiver gestaltet werden muss.

Infolge der Befragung wurde auch mit Schul- und Schülervertretern, Eltern sowie Vertretern des Amtes Parchimer Umland als Träger die Arbeitsgemeinschaft „Schulessen“ gegründet. Gemeinsam wollte man sich vor allem um zwei Punkte kümmern. Zum einen sollte mit dem Essensanbieter besprochen werden, wie das Essensangebot verbessert werden kann. Zum anderen sollte der Speisesaal in einen vernünftigen Zustand gebracht werden.

Da die Schule insgesamt einen hohen Sanierungsbedarf hat, ist seit längerem eine schrittweise Renovierung der Schule mit Anbau neuer Räumlichkeiten geplant. Hierfür wurden vom Schulträger bereits Mittel beantragt. Aus antragstechnischen Gründen muss die Maßnahme allerdings in drei Bauabschnitten erfolgen. Im dritten ist auch ein kompletter Neubau des Speisesaals vorgesehen, der aller Voraussicht nach aber erst in fünf Jahren fertig wäre.

Aus diesem Grund entschieden die Eltern, dass früher etwas geschehen muss. Mit Mitteln des Schulträgers konnten in den Osterferien erste Arbeiten erledigt werden. Die Decke wurde gestrichen, moderne, flache Leuchten sind angebracht und die dazugehörige Elektrik erneuert. Da das Geld für mehr nicht ausreichte, sagten sich die Eltern: „Wir machen das alleine.“ Gesagt, getan. Mit Spenden des Essenanbieters und einiger Eltern wurde alles Notwendige gekauft – und seit Montag sind nun vier Elternpaare ehrenamtlich und mit eigenem Werkzeug dabei, den Saal in neuem Glanz erstrahlen zu lassen. Die Wände wurden mint gestrichen, Türen abgeschliffen und gestrichen, neue Drückergarnituren angebracht. Zudem hat ein Tischler ein neues Regal für die Schulranzen hergestellt. Bis Ende der Woche wollen die Eltern fertig sein. Thomas Bohn sagt: „Das Ziel ist, dass die Kinder mit dem Speisesaal wieder einen Rückzugsort für sich haben.“

Mutter Andrea Brauer aus Spornitz, die sich engagiert am Projekt beteiligt, meinte: Als ich den Essenraum das erste Mal gesehen habe, wäre ich am liebsten wieder rückwärts rausgegangen. Ich habe gedacht, man muss was für die Kinder tun.“ Mitstreiter René Brandt aus Garwitz, der gerade das neue Regal streicht, wünscht sich, dass in Zukunft alle Beteiligten zusammen daran arbeiten, die Schule weiterzuentwickeln: „Für unsere Kinder und die Region.“