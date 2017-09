Mestlin : Erntefestreigen geht weiter

vergrößern 1 von 1 Foto: Michael-Günther Bölsche 1 von 1

Der Reigen mit Erntefesten in der Region wird am kommenden Wochenende fortgesetzt. Dann finden u.a. in den Gemeinden Friedrichsruhe, Suckow und Mestlin diese traditionellen Veranstaltungen statt.

Das Mestliner Erntefest feiert Jubiläum. Am Sonnabend, 9. September, rollen zum 20. Male seit der Wende die Wagen durch die Straßen Mestlins. Bevor diese sich auf dem Marx-Engels-Platz sammeln und gegen 13.30 Uhr starten, beginnt das Erntefest mit einem Gottesdienst in der Kirche. Die Predigt wird Pastor Kornelius Taetow halten. Im Mittelpunkt wird die Dankbarkeit stehen, „zum einen zur Ernte auf den Feldern, aber auch Dank im übertragenen Sinne“, sagt der Pastor vorab. Nach dem Festumzug wird zu Kaffee und Kuchen und zur Blasmusik in das Kulturhaus eingeladen. Der Erntetanz startet ab 17 Uhr und die dazugehörige Musik liefert DJ Michael von der „rollenden Diskothek“. Veranstaltet wird das Fest von der Gemeinde Mestlin, der LPG e.G., der Feuerwehr und dem Förderverein der Feuerwehr. Letztere haben sich weitere Partner ins Boot geholt, so die Bäckerei Melchert, die die Kuchentafel am Nachmittag gestalten wird.





von Michael-Günther Bölsche

erstellt am 05.Sep.2017 | 21:00 Uhr