Parchim : Erster Auftritt am neuen Ort

Die Welt ist bunt und die Welt ist schön: Das bringen Tara, Shirin, Gustav und Leon-Christian in ihren Bildern zum Ausdruck. Am Pfingstmontag erhielten die Arbeiten der Nachwuchskünstler, die in der Offenen Werkstatt für Kunst, Kultur und Kommunikation (KuKuK) gefördert werden, viel Zuspruch. Die Werkstatt beteiligte sich an „Kunst offen“ und präsentierte sich bei dieser Gelegenheit erstmals im neuen Domizil. Denn die Interessengemeinschaft hat seit kurzem ihre Räume im Haus der Jugend (SVZ berichtete). „Wir sind hier sehr herzlich aufgenommen worden und freuen und auf ein gutes Miteinander“, lobt Heike Büttner die Zusammenarbeit mit der städtischen Freizeiteinrichtung. Tara, Shirin, Gustav und Leon-Christian verbringen einmal in der Woche bis zu zweieinhalb intensive Stunden im Atelier, um in die Welt der Kunst einzutauchen. Mit ihrer Mentorin Heike Büttner, die Kunsterzieherin ist, gestalteten sie vom Sommer vergangenen Jahres bis in das Frühjahr hinein ein Wandbild, das in voller Größe im Durchgang vom Alten Markt zur St. Georgenkirche betrachtet werden kann. Die Offene Werkstatt versteht sich natürlich auch an ihrer neuen Adresse als Anlaufpunkt für Menschen jeden Alters, die sich ausprobieren oder eigene Ideen einbringen möchten. So werden demnächst wieder Workshops im Bereich Radierungen angeboten. Auch Exkursionen sind im Gespräch. Wer persönlich Kontakt aufnehmen möchte, schaut am besten dienstags oder sonnabends in der Zeit von 15 bis 18 Uhr im Haus der Jugend vorbei.



von Christiane Großmann

erstellt am 07.Jun.2017 | 05:00 Uhr