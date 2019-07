Parchim : Ertrunkene vor der Parchimer Stadthalle

Initiative „Seebrücke Parchim“ und Netzwerk für Flüchtlinge demonstrieren

Menschen in Schwimmwesten liegen wie ertrunken auf einer blauen Plane, die das Wasser des Mittelmeers symbolisieren soll – drastischer hätten die Aktivisten der Initiative „Seebrücke Parchim“ und des Netzwerks für Flüchtlinge am Sonnabend den bundesweiten Protest gegen die Kriminalisierung ziviler Retter von Flüchtlingen vor der Stadthalle kaum umsetzen können. Parchims Stadtpräsidentin Ilka Rohr – zur 7. Kunstschau in die Stadthalle eingeladen – stufte die Aktion als legitim ein, „um möglichst viel Aufmerksamkeit für die Seenotrettung zu gewinnen“. Die Demonstranten fordern unter anderem, dass auch die Stadt Parchim sich zu den Zielen der Seebrücke bekennt und zur sicheren Hafenstadt erklärt.