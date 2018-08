Parchim : Europas größter Darm in Parchim

Gesundheitsmarkt informiert über Hochleistungsorgan. Aussteller der Region zeigen ihre Produkte

von svz.de

15. August 2018, 12:00 Uhr

Das Gelände der Kreisverwaltung in Parchim steht am 8. September wieder ganz im Zeichen der Gesundheit. Von 10 bis 16 Uhr informieren rund 40 Akteure zur 12. Auflage des Gesundheitsmarktes über Krankheitsbilder, Profilaxe und Gesundheitsvorsorge.

Für viele Menschen ist das Thema Darmkrebs und die Möglichkeiten der Vorsorge immer noch ein Tabuthema. Mit diesem Image wollen die Ärztekammer Mecklenburg-Vorpommern, das Institut für Anatomie der Universitätsmedizin Rostock, die AOK Nordost und der Fachdienst Gesundheit des Landkreises Ludwigslust-Parchim aufräumen. „Gesundheit geht durch den Darm“, so lautet das Motto, unter dem Europas größtes begehbares Darmmodell der Felix-Burda-Stiftung beim 12. Gesundheitsmarkt in Parchim Station macht. Zudem ist das Darmmodell einen Tag zuvor, am 7. September, von 10 bis 17 Uhr im Westmecklenburg Klinikum Helene von Bülow in Hagenow zu sehen.

Alle Angebote kostenlos

Mediziner der Asklepios Klinik Parchim und weitere Experten informieren auf dem Gesundheitsmarkt in Parchim über den Aufbau des Hochleistungsorgans, Ursachen von Darmkrebs und über die unbegründeten Sorgen vor einer Darmspiegelung. Darüber hinaus werden viele weitere Fragen rund um das Thema Gesundheit beantwortet.

Die Mitglieder des Arbeitskreises Gesundheitsförderung des Landkreises Ludwigslust-Parchim haben in Zusammenarbeit mit zahlreichen Partnern einen informativen und abwechslungsreichen Aktionstag auf die Beine gestellt. Alle Angebote sind kostenlos.