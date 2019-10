Parchim : Fachtag für Ortschronisten

Heimatgeschichtlich Forschende treffen sich Sonnabend in Parchim

von Christiane Großmann

15. Oktober 2019, 05:00 Uhr

Ortschronisten treffen sich am Sonnabend zum Fachtag in Parchim. Er findet von 9.30 bis 16 Uhr im Rathaus statt. Das Vortragsspektrum reicht von archäologischen Ausgrabungen an der A 14, über die Geschichte der jüdischen Gemeinde zu Lübz bis hin zu Adeligen in der DDR. Als Quellen der chronistischen Arbeit stehen Orts- und Flurformen im Fokus.

Tagungen für heimatgeschichtlich Sammelnde und Forschende führt die Stiftung Mecklenburg regelmäßig in den mecklenburgischen Landkreisen durch. Das Treffen in Parchim erfolgt in Kooperation mit dem Heimatbund Parchim, dem Museum und der Stadt Parchim sowie dem Verein für mecklenburgische Familien- und Personengeschichte. Der Teilnahmebeitrag beträgt zehn Euro. Als Moderator führt der Rostocker Historiker Dr. Reno Stutz durch das Programm.