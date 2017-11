Parchim : Fasching wieder Leben eingehaucht

vergrößern 1 von 4 Foto: Steffen Pietka 1 von 4







Freundlich klopfte es am Samstag an die Tür des Parchimer Rathauses. „Wenn Sie die Tür öffnen, versprechen wir, auch nur 99,9 % der Stadtkasse zu plündern!“. Wer kann es dem Stadtoberhaupt verdenken, dass er da ein wenig zögerte… Doch schließlich, nach diversen Erstürmungsversuchen der Narren und Jecken, öffnete sich die Pforte und Dirk Flörke überreichte den Rathausschlüssel an den Vorsitzenden des SV „Einheit 46“ Parchim e.V., Ingolf Ehrhardt. Bis Aschermittwoch könnte der Bürgermeister jetzt in der Karibik entspannen - denn nun haben die Karnevalisten das Stadtzepter in der Hand. Schon von weitem kündigte sich das lautstarke, bunte Volk an. Über die Mühlenstraße und die Lange Straße ging es zum Schuhmarkt, wo nach einem mehrmalig geschmetterten „Parchim Helau!“ auch der letzte Einwohner aus dem Fenster schielte und neugierig dem Tross, angeführt von dem Spielmannszug Parchim, zuschaute.

Unter den zahlreichen Sprösslingen auch die Schwestern Hanna und Lara Sosnowski aus Möderitz. Die beiden sind in der Tanzsportgarde aktiv und schwer gefragt. „Die wollen auch noch ein Foto!“ seufzte die 14-jährige Hanna, die seit sechs Jahren tanzt und läuft von einem Fotografen zum nächsten. Es gibt eben einiges zu dokumentieren, nachdem dem Karneval in Parchim jetzt auch wieder in Form der ersten Karnevalsrevue ordentlich Leben eingehaucht wurde.

Die wurde am Abend in der Stadthalle uraufgeführt; neben Parchim gesellten sich auch der Spornitzer Karneval Verein und der Rostocker Karneval Club dazu. Hocherfreut Stadtpräsidentin Ilka Rohr: „Der schnelle Kartenverkauf zeigt, dass die Parchimer auf solch ein Highlight gewartet haben!“. Und stellte am Beispiel des Spornitzer Vereins klar: „Die Arbeit im Karneval ist kein Tingeltangel, sondern sehr arbeitsintensiv. Das ist gelebte Jugendarbeit – das ganze Jahr über.“ So zeigten die Tänzer der diversen Tanzsportgarden, was in ihnen steckt. Keine Synchronisation war zu schwierig und der Spagat gelang aus dem Sprung. Auch die zehnjährige Fenja als Tanzmariechen gab ihr bestes und stürmte solo die riesige Bühne. Was jetzt noch fehlte, war der royale Anstrich. Und so kam ein waschechtes Stadtprinzenpaar zum Zug! Prinz Sascha und Prinzessin Jessica aus Rostock beehrten die Anwesenden in prächtigem, rot-weißem Ornat inklusive Pfauenfeder. Doch auch die Gäste scheuten nicht vor schriller Aufmachung. Heino, Manuel und Steve aus Parchim erfreuten mit Offiziersmütze und rosa Irokesen. „Saulustig!“ hieß es aus der bunten Runde. Parchim ist also mehr als bereit für die fünfte Jahreszeit. Nun heißt es erst einmal, feiern bis der Bürgermeister wieder kommt.