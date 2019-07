Platschow : Ferienspaß in der Manege

Kinderzirkus ist der Sommerhöhepunkt auf dem Elefantenhof Platschow. Talente können sich ungehindert entfalten.

von svz.de

08. Juli 2019, 20:00 Uhr

Für Sophia aus Schwerin ist es ein Ferienauftakt nach Maß. Die Zehnjährige gehört in diesem Sommer zu den ersten Teilnehmern, die sich beim traditionellen Kinderzirkus auf dem Elefantenhof in Platschow einen Sommertraum erfüllen. Zusammen mit Oma Ilona Daß ist Sophia bereits zum dritten Mal ins Elefantendorf gekommen, um nicht nur den großen Tieren ganz nahe zu kommen, sondern als kleiner Star im großen Chapiteau Neues auszuprobieren und das eigene Talent unter Beweis zu stellen.

Jeweils am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag öffnet sich nach der ersten Show des Tages der Vorhang des großen Zeltes für die kleinen Fans im Alter von sechs bis 14 Jahren. Dann stehen die Jungen und Mädchen im Rampenlicht. Zunächst kann jeder ausprobieren, was besonders Spaß macht. Sophia, die als „Sternchen“ beim Rostocker Eislaufclub regelmäßig trainiert und schon bei Veranstaltungen in der Landeshauptstadt und Parchim mit ihrer Gruppe viel Beifall bekam, hat sich diesmal fürs Jonglieren mit der Scheibe und für Hula-Hoop-Reifen entschieden. Andere Kinder bringen Ringe und Bänder zum Schwingen, balancieren auf dem Drahtseil oder einer großen Kugel, laufen auf Stelzen oder probieren Akrobatik aus. Beifall gibt es von Geschwistern, Eltern und Großeltern. Nach rund 30 Minuten Eingewöhnung übernimmt der 21-jährige Jonny die Regie im Chapiteau. „Ich war vier Jahre alt, als ich zum ersten Mal eine Vorstellung im Zirkus in meiner Heimatstadt Pritzwalk erlebt habe. Da ist der Funke übergesprungen. Seitdem lässt mich der Zirkus einfach nicht mehr los“, erzählt der junge Mann, der sich nicht nur für die großen Tiere begeistert, sondern auch als Hula-Hoop-Champion für Aufsehen sorgt. „Wichtig ist uns, dass die Kinder ihren Talenten freien Lauf lassen, sich ausprobieren und dabei das Zirkus-Abc spielend lernen. Sie gewinnen Selbstvertrauen, haben Spaß und genießen den Beifall von Geschwistern, Eltern und Großeltern“, weiß Jonny aus Erfahrung zu berichten.

In den kommenden Wochen haben die Jungen und Mädchen, die jeweils nach den Proben eine kleine Vorstellung präsentieren die Möglichkeit, fleißig zu üben. Am Sonnabend, dem 24. August, wird zum 15. Kinderzirkusfestival auf dem Platschower Elefantenhof eingeladen. Eine Jury bewertet beim Finale die Einzelleistungen und vergibt acht Preise und Pokale. Ob einer der kleinen Stars später vielleicht sogar in die Fußstapfen des weltbekannten Tierlehrers Sonni Frankello tritt, der bereits mit 13 Jahren mit Elefanten in der Manege auftrat, wird sich zeigen.

Der Elefantenhof Platschow ist in den Ferien von Dienstag bis Sonntag jeweils von 10.30 bis 18 Uhr geöffnet. Montags ist Ruhetag. Mehrere Shows mit Elefanten, Seelöwen und anderen Tieren sind zu sehen. Aufgrund von Straßenbauarbeiten auf der B 321 und der Verbindungsstraße von Burow nach Platschow müssen die Gäste leider unzureichend ausgeschilderte Umleitungen in Kauf nehmen. Doch die Reise lohnt sich auf jeden Fall.