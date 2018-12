Parchim : Gemeinsames Liedersingen

von Carlo Ihde

13. Dezember 2018, 11:57 Uhr

Gemeinsam Weihnachtslieder singen: Dazu lädt die Neuapostolische Kirche in Parchim, Auf dem heiligen Geisthof, am kommenden Samstag, 15. Dezember, ein. Ab 15 Uhr stimmen Gemeindemitglieder aus Parchim und Crivitz unter der Leitung von Tobias Müller klassisch adventliche Töne an. Im Anschluss wird es bei Kaffee und Kuchen besinnlich. Gäste sind herzlich willkommen. Weitere Gottesdienste in der Gemeinde finden am Sonntag, 16. Dezember um 10 Uhr sowie am Mittwoch, 19. Dezember um 19.30 Uhr statt. Zum vierten Advent am 23. Dezember erfolgt traditionell der Gottesdienst als Fernsehübertragung ins Gemeindehaus. Der Weihnachtsgottesdienst am 25. Dezember beginnt um 10 Uhr.