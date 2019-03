Parchim : Geografisches Info-System mit Daten gefüttert

von Simone Herbst

14. März 2019, 20:00 Uhr

Stadtwerke-Mitarbeiter stellten gestern die Verbindung der Niederspannungsleitung zwischen Putlitzer Straße und Wallallee her. Mit vor Ort Marcel Götting, der mit Hilfe eines GPS-Gerätes deren Koordinaten für das unternehmenseigene geografische Informationssystem erfasste. Wichtig sind die etwa für den Fall, dass man irgendwann an die Leitung ran muss. Die Arbeiten am neuen kombinierten Rad- und Gehweg zwischen Friedhofsweg und Buchholzallee neigen sich dem Ende. Wenn alles klappt, ist auch die Baufirma Ende kommender Woche fertig, hieß es von der Stadt.