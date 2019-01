Parchim : Gespräch zum Thema Wolf

von Onlineredaktion SVZ

30. Januar 2019, 05:00 Uhr

Seit 2015 steht fest, dass es wieder Wölfe im Parchimer Umland gibt. An der Rückkehr der Tiere und dem Umgang der Politik mit ihnen entfachen sich regelmäßig hitzige Debatten. Mitunter geht es zwischen Landwirtschaft und Naturschutz hoch her. Elisabeth Aßmann, Landtagsabgeordnete der SPD, lädt alle interessierten am Mittwoch, 6. Februar, um 18 Uhr ins Gasthaus „Zum Heiligen Geisthof“ zu einem Diskussionsabend zum Thema Wolf ein. Aßmann fordert einen durchdachten Umgang mit dem neuen alten Waldbewohner: Statt die Tiere für ihre Natur zu verurteilen, müsse man vor allem auf den Schutz der Nutztiere vor Wolfsangriffen setzen und die Weidetierhalter besser unterstützen, so die Sozialdemokratin. Wer wissen will, ob der Wolf unter Artenschutz bleiben oder dem Jagdrecht unterstellt werden soll, ist herzlich zu der Veranstaltung eingeladen. cihd