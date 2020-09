Ein Instrument lernen : Gitarrenworkshop in Slate

Andreas Schaake gibt Inspirationen für eigenes Gitarrenspiel

von Carlo Ihde

21. September 2020, 13:51 Uhr

Wem Streamingdienste und Computerspiele zu langweilig sind, der kann schnell ein kreatives Hobby finden, das einen gefühlsmäßig in kürzester Zeit an die unterschiedlichsten Stellen der Welt und in unterschiedlichste Jahrhunderte versetzen kann. So trafen sich kürzlich bei herrlichem Wetter zehn Workshopteilnehmer unterschiedlicher Altersgruppen in Slate, um unter Anleitung eines Profi-Musikers und Pädagogen Andreas Schaake der Kreismusikschule die eigenen Kenntnisse zu vertiefen, sich neue Inspirationen zu erhören oder auch das Instrument als solches neu zu entdecken. Denn in diesem Workshop in den Räumlichkeiten der Kirchengemeinde Slate unter der Organisation von Frau Haase waren sowohl Anfänger als auch langjährige Spieler vertreten, die gespannt den Ausführungen und Klängen von Andreas Schaake lauschten. Die Räumlichkeit bot eine hervorragende „offene“ Akustik und auch genug Raum, um den momentan vorgegebenen Abstandsregeln gerecht zu werden. So waren drei Blöcke mit Instrumentenkunde mit fachkundigen Tipps, Repertoirevertiefung, Technik, neuen Liedern und einer Frageeinheit, an diesem Nachmittag schnell verstrichen. Zwei komplette Anfänger fanden so die ersten richtigen Spielhaltungen, Töne und konnten so dem weiten Feld der Musik bereits lauschen, auf das sie in Zukunft vordringen werden. Für die übrigen Teilnehmer war es eine Auffrischung des bereits Erlernten und neue Inspiration für die kommenden Wochen bis zum nächsten Workshop, der auf Wunsch mehrerer Teilnehmer bereits in Planung ist. Wer sich nun angesprochen fühlt, die eigene Zeit demnächst mit Gitarren-Musik zu ergänzen, sei herzlich eingeladen, sich bei der Musikschule des Landkreises zu melden. Für den Bereich Gitarre kann man sich bereits für die sogenannten „Gitarren-Türöffner-Stunden“ am 17. Oktober ab 10 Uhr in der Kreismusikschule Parchim vormerken lassen, bei dem die Fachlehrer das Instrument einem interessierten Publikum vorstellen wollen. Die Kreismusikschule in der Ziegendorfer Chaussee 11 in Parchim ist telefonisch unter 03871/443142 erreichbar sowie per Email an kontakt@musikschule-lup.de.