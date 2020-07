Goldenbow: Motorradfahrer verletzte sich bei Sturz schwer

von Polizeiinspektion Ludwigslust

20. Juli 2020, 11:40 Uhr

Auf der B 321 zwischen Crivitz und Parchim hat sich am Sonntagnachmittag ein Motorradfahrer bei einem Sturz schwere Verletzungen zugezogen. Ersten Erkenntnissen zufolge geriet das Krad in Höhe Goldenbow beim Linksabbiegen ins Rutschen, worauf der Fahrer stürzte. Der 51-jährige deutsche Fahrer kam anschließend zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der Kradfahrer aufgrund von Straßensplitt die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.