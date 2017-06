Parchim : Händler machen Nacht zum Tag

vergrößern 1 von 1 Foto: Wolfried Pätzold 1 von 1

Auf dieses Event bereiten sich Händler und Gewerbetreibende seit Wochen vor. Am Samstag startet um 19 Uhr in der Parchimer Altstadt eine Einkaufsnacht, die nicht nur Einheimische, sondern auch Kunden aus der Region in die Kreisstadt locken soll. „Wir wollen an die Erfolge früherer Jahre anknüpfen und Einkaufen vor Ort zum Erlebnis für die ganze Familie machen“, verspricht Thomas Hoffmann, Sprecher des im Herbst vergangenen Jahres neu gegründeten Vereins der Altstadthändler. Seine Mitstreiter, darunter auch Birger Nickel, haben sich tüchtig ins Zeug gelegt, um den Kunden an diesem Abend nicht nur attraktive Verkaufsangebote, sondern auch Unterhaltung zu bieten. Unter dem Motto „Nordische Einkaufsnacht“ – angelehnt an die Mittsommerfeste, die am 24. Juni vor allem in Schweden gefeiert werden – werden die Musiker von Samba-Tokada für den nicht zu überhörenden Auftakt sorgen. Mit Musik von drei Bühnen wird in den Abendstunden das Bummeln von Geschäft zu Geschäft kurzweilig. Und auch die „wilden Wikinger“ dürfen in einer nordischen Nacht nicht fehlen. Die Besucher dürfen sich auf weitere Überraschungen freuen. Mit dabei sind auch die Parchimer Autohäuser, die ihre Modelle präsentieren. „Rund 60 Händler und Gewerbetreibende machen mit. Das ist ein positiven Zeichen“, freut sich Hoffmann.

