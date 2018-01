Jugend musiziert : Höchstpunktzahl für Parchimer

Anne Uphaus und Paul Gerling erreichen die Höchstpunktzahl beim Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“.

von Volker Schubert

25. Januar 2018, 13:41 Uhr

Schwungvolle Musik mit reichlich Lampenfieber – so könnte man die Atmosphäre des Regionalwettbewerbs „Jugend musiziert“ kurz umreißen. Nach langen Vorbereitungen spielten die musikalischsten Jungen und Mädchen aus Westmecklenburg in Schwerin ihr Programm einem kleineren oder größeren Publikum sowie der Jury vor, insgesamt 89 Schüler. Möglich war die Teilnahme in folgenden Kategorien, die in jedem Jahr wechseln: Blasinstrumente solo, Gitarre solo, Duo Klavier und Streichinstrument, Klavier vierhändig, Duo Kunstlied. Aus dem Bereich der Musikschule „Johann Matthias Sperger“ des Landkreises Ludwigslust-Parchim nahmen Schüler aller Altersgruppen teil – von 8 Jahren bis zu 18 Jahren. Die festliche Abschlussveranstaltung im Gymnasium Fridericianum brachte mit der Urkundenübergabe Gewissheit über die Ergebnisse, die in den jeweiligen Beratungsgesprächen durch die Jurymitglieder bereits angedeutet worden waren. So schnitten die Musikschüler und die Privatschüler der freiberuflichen Kolleginnen ab:

Lilly Hartig , Parchim, Trp, Altersgruppe (AG Ib)

23 Punkte, 1. Preis, Lehrkraft: Heiko Wiegandt

24 Punkte, 1. Preis, Lehrkraft: Bianka Schubert

23 Punkte, 1. Preis mit Weiterleitung; Lehrkraft: Claudia Meures

22 Punkte, 1. Preis, Lehrkraft: Heide Klonz

20 Punkte, 2. Preis, Lehrkraft: Christiane Klonz

22 Punkte, 1. Preis, Lehrkraft: Christiane Klonz

18 Punkte, 2. Preis, Lehrkraft: Larissa Müller

22 Punkte, 1. Preis, Lehrkraft: Volker Schubert

25 Punkte, 1. Preis mit Weiterleitung, Lehrkraft: Bianka Schubert

25 Punkte, 1. Preis mit Weiterleitung, Lehrkraft: Bianka Schubert

Die Bläserschüler der Musikschule konnten sich auf ihre Begleiterinnen verlassen, die in vielen gemeinsamen Proben an der Einstudierung der Programme beteiligt waren: Irina Matjakin für Saxophon sowie Elena Zuchtmann für Trompete und Blockflöte. Für die beiden Parchimer Anne Uphaus und Paul Gerling war es eine besondere Auszeichnung, im attraktiven Preisträgerkonzert je ein Stück spielen zu dürfen. Die weitergeleiteten Schüler werden erneut beim Landeswettbewerb auftreten, der in zwei Monaten in Neubrandenburg stattfinden wird. Bis dahin heißt es geduldig weiterüben und die eigenen musikalischen Ausdrucksmöglichkeiten verfeinern.