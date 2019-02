Parchim : Hüpfspaß in der Stadthalle

Zur Halbzeit der Winterferien macht das Team vom „Hüpfburgenland“ Station in der Kreisstadt und bringt am Samstag und Sonntag verschiedenste Hüpfburgen mit.

von svz.de

05. Februar 2019, 13:31 Uhr

Mal richtig toben ohne Wenn und Aber: Das können Kinder am kommenden Wochenende in der Stadthalle Parchim. Zur Halbzeit der Winterferien macht das Team vom „Hüpfburgenland“ Station in der Kreisstadt und bringt am Samstag und Sonntag verschiedenste Hüpfburgen mit. Informationen und Reservierungen unter 03871/ 6067220.