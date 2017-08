Parchim : Immer wieder dienstags auf Tour

vergrößern 1 von 1 Foto: Christiane Großmann 1 von 1

Parchim / Slate So gut wie einmal in der Woche empfängt Karina Röhr in ihrer Slater Caféstube eine kleine Gesellschaft, die sie exklusiv sogar schon vor der eigentlichen Öffnungszeit mit selbst gebackenem Kuchen oder Bockwurst bewirtet: Der Zwischenstopp mit Einkehr im heimeligen Wohnzimmercafé und die Streicheleinheiten für Rauhaarteckel Alvie gehören für ihre Gäste zu den lieb gewordenen Ritualen nach einer Ausfahrt in die nähere Umgebung.

Immer wieder dienstags lädt Heinz-Detlef Förste abwechselnd Bewohner aus dem Haus Eldetal in Parchim und aus dem Seniorenpflegeheim in Marnitz zu einer etwa dreistündigen Reise ein. Die Ausflüge für die Pflegeheimbewohner in die nähere Umgebung bietet er aus Spaß an der Freude an. Das Auto, in dem er auch einen Rollstuhlfahrer mitnehmen kann, stellt die Diakonie als Träger der beiden Einrichtungen zur Verfügung. Lohnenswerte Ziele mit Möglichkeiten für Zwischenstopps, um eine Sehenswürdigkeit bewundern oder eine Laune der Natur genießen zu können, gibt es rund um die Kreisstadt und im Parchimer Land jede Menge. In dieser Woche führte die Reise zum Beispiel nach Neuklockow mit einem kurzen Halt am Arboretum, von dort weiter nach Kiekindemark und schließlich nach Groß Godems, wo der einst stärkste Mann der Welt, Carl Abs, seine Wurzeln hat. Während der kleinen Rast in der Slater Caféstube gab Heinz-Detlef Förste noch die Sage vom Ritterfräulein von Kiekindemark zum Besten. Seine Zuhörer genießen es sichtlich, wenn er von sagenhaften früheren Begebenheiten rund um Parchim erzählt, über die Natur oder seine Passion, die Jagd, plaudert.

Um damals einer eigenen Angehörigen eine Freude zu bereiten, hielt Heinz-Detlef Förste zunächst kleine Vorträge über die Natur, Jagd und Forst in einem Parchimer Pflegeheim. Begleitet wurde er dabei von zwei Nachwuchsjagdhornbläserinnen, die wiederum die vierbeinigen treuen Jagdbegleiter ihrer Familie mitbrachten. Vor etwa vier Jahren charterte er zum ersten Mal ein Fahrzeug, um mit Menschen, die aus eigener Kraft keine Unternehmungen mehr starten können, ins Grüne zu fahren.

Damals hätte er sich allerdings nicht träumen lassen, dass er schon bald jeden Dienstagvormittag als Reiseführer im Parchimer Land unterwegs sein würde. Seit er in diesem Jahr nun auch Ausflüge vom Marnitzer Heim aus unternimmt, werden zuweilen sogar Ländergrenzen überschritten, um einem Passagier einen kleinen Abstecher in die alte Prignitzer Heimat zu ermöglichen. Für diesen Spätsommer hat Heinz-Detlef Förste zudem zwei Ausflüge in die Stepenitzer Heide (Marienfließ) mit einer Kremserfahrt in das Naturschutzgebiet vorbereitet. Unterwegs wird ganz zünftig das mitgebrachte Picknick ausgepackt.

„Ich freue mich immer wieder, wenn ich dabei sein kann“, genießt René Langer aus dem Haus Eldetal die Dienstagsfahrten in die Natur. Auch Elli Harndt und Otto Gräber mögen die Ausfahrten sehr. „Ich finde es schön, dass es Leute wie Herrn Förste gibt, die bereit sind, ihren Mitmenschen Zeit zu schenken“, bekräftigt Ilona Jahns, die im Pflegeheim in der Lönniesstraße in der sozialen Betreuung tätig ist und Bewohner des Hauses schon bei so manchem Ausflug begleitet hat. „Es ist beeindruckend, wie er uns die Natur näher bringt und wie anschaulich er erzählen kann“, findet Ilona Jahns. Dann verrät sie noch: „Wir lachen viel im Auto, mitunter stimmen wir auch ein Lied an.“

In drei Tagen wird Heinz-Detlef Förste bereits wieder freudig von einer kleinen Reisegesellschaft erwartet. Für den 65-Jährigen steht fest: „So lange ich das machen kann, bin ich jeden Dienstag mit meinen Gästen auf Tour.“

Christiane Großmann

erstellt am 19.Aug.2017 | 05:00 Uhr