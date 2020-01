Parchim : Instrumente ausgiebig getestet

An der Kreismusikschule zeigen die Jüngsten ihr Können

von Carlo Ihde

03. Januar 2020, 05:00 Uhr

Ein Musikinstrument zu lernen zählt immer noch zu den kreativsten Arten der Bildung. Doch welches ist das richtige? Um Kindern die Möglichkeit zu geben, das herauszufinden, veranstaltet die Kreismusikschule jährlich ein so genanntes Instrumentenkarussell. Seit September konnten Kinder im Alter von fünf bis neun Jahren im Projekt „Ikarus“ ausprobieren, verschiedene Instrumente für drei Wochen testen und an einer Einführungsstunde im Tanzen teilnehmen. Das Ergebnis der musikpädagogischen Arbeit wird den Eltern, Verwandten und Bekannten zum Jahresanfang immer mit einem gemeinsamen Vorspiel vorgestellt. Die diesjährige Ikarus-Abschlussveranstaltung findet am Montag, 27. Januar, um 17 Uhr in der Parchimer Hauptstelle der Musikschule, Ziegendorfer Chaussee 11, statt. Anschließend gibt es alle Informationen, wie die Ausbildung nun weitergeführt werden kann.