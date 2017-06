Parchim : Integration im Landkreis mit Plan

vergrößern 1 von 1 Foto: Wolfried Pätzold 1 von 1

Integration ist ein Multi-Projekt: Soll sie gelingen, muss auf allen Ebenen daran gearbeitet werden. Deshalb spielt der Landkreis Ludwigslust-Parchim eine Vorreiterrolle und hat Leitlinien erarbeitet, die jetzt im zeitweiligen Ausschuss für Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten beraten und beschlossen wurden. Ausschussvorsitzender Siegfried Minklei (SPD): „Wir bringen damit auf den Weg was und wie wir Integration wollen. Kommunen und Bevölkerung wissen damit, wie wir Integration gestalten wollen.“

Funktionieren wird das Zusammenleben nur, wenn alle Beteiligten zusammenwirken. In der Präambel heißt es: „ Integration geht uns alle an, sie kann nur in den Gemeinwesen gelingen, die von aktiven Bürgerinnen und Bürgern des Landkreises getragen werden, die Integration zu ihrer Angelegenheit machen und Verantwortung übernehmen.“ Das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Das Konzept hat übrigens nichts mit der Leitkultur-Debatte zu tun. Natürlich gilt das Grundgesetz. Die Leitlinien für den Landkreis setzen die eigene kulturelle Identität der Migranten nicht herab, sondern respektieren sie und erkennen sie als Bereicherung an: „Kulturelle, religiöse und ethnische Vielfalt sind unverzichtbare Bausteine unserer Gesellschaft.“ Damit aber alles klappt, gehen zehn Leitlinien ins Detail:

Sprache ist der Schlüssel zur Integration: „Der Erwerb der deutschen Sprache ist elementare Voraussetzung für die Verständigung, für das Verstehen der deutschen Regeln, der Kultur und der Gesetze.“

Integration benötigt Chancengleichheit in der Bildung: „Der Landkreis setzt den Zugang zur Bildung gemäß der Landesverfassung durch und macht sich auf Landesebene für den Erhalt der Standortschulen und DaZ-Schulklassen (Deutsch als Zweitsprache) stark.

Die Teilhabe am Arbeitsleben ist wichtiger Faktor der gesellschaftlichen Teilhabe: „Der Landkreis unterstützt die Prozesse zur Vermittlung in Ausbildung und Arbeit und stärkt die Unterstützerstrukturen der arbeitsmarktlichen Beratung und der Anerkennung im Ausland erworbener Abschlüsse.“

Zur gesellschaftlichen Teilhabe ist Mobilität unverzichtbar: „Die Verbesserung des ÖPNV dient dabei allen Menschen im Landkreis Ludwigslust-Parchim.“

Gesundheit: „Der Zugang zu Gesundheitsdienstleistungen und zu medizinischer Versorgung ist ein Menschenrecht.“

Integration benötigt einen gleichberechtigten Zugang zum Wohnungsmarkt: „Der Landkreis setzt sich gegen Segregation in Stadt und Ortsteilen ein.“

Kulturelle, freizeitmäßige, gesellschaftliche Teilhabe und Partizipation: „Der Landkreis unterstützt den Interreligiösen Dialog. Letzterer baut Vorurteile ab und fördert das friedliche Zusammenleben.“

Integration braucht Strukturen: „Neben den hauptamtlichen Strukturen bleibt das freiwillige Engagement unverzichtbar. “

Integration benötigt Stärkung von Demokratie und Toleranz: „Der Landkreis steht für die Abwehr demokratiegefährdender Tendenzen. Die bewusste Wahrnehmung der Existenz und der Erscheinungsformen von Ungleichbehandlung in strukturellen und individuellen Ausprägungen ist der erste Schritt zum Abbau von Diskriminierung und Fremdenfeindlichkeit.“

Maßnahmen für die Integration bedürfen einer guten Datenbasis: „Statistische Erfassungen durch Landkreis und Kommunen sollen Integrationsziele berücksichtigen. “

Derzeit warten im Landkreis 654 Asylbewerber auf ihren Status. Insgesamt leben 9215 ausländische Staatsangehörige im Kreisgebiet. Die Zahl der Asylbewerber ist derzeit rückläufig. Im Januar waren es noch 770, Anfang 2016 suchten 1700 Asylbewerber eine neue Heimat.

von Udo Mitzlaff

erstellt am 22.Jun.2017 | 05:00 Uhr