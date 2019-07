Parchim : Jeden Tag Ferienspaß im Club am Südring

von NITR

10. Juli 2019, 07:41 Uhr

Das Jugend- und Familienzentrum „Club am Südring“ bietet die ganzen Sommerferien hindurch ein vielfältiges Programm an. So auch in dieser Woche. Heute erzählt Margret Peters um 9.30 Uhr Wissenswertes über Bienen. Am morgigen Donnerstag, 11. Juli, kann ab 13 Uhr mit Uwe Reiher der Bau eines Hummelkastens begonnen werden. Die Fertigstellung erfolgt dann am Freitag, 12. Juli, ab 14 Uhr. Am Sonntag,14. Juli, bietet der Club um 16 Uhr eine Kinderkochschule an, zu der sich Interessenten bis zum 11. Juli anmelden möchten.

In der 3. Ferienwoche vom 15. bis 21. Juli findet dann ein Tagesferienlager in der Zeit von 8 bis 16 Uhr statt. Die Mindestteilnehmerzahl ist vier Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren. Verpflegung und Aktivitäten sind inklusive. Informationen gibt es und Anmeldungen sind möglich beim Club am Südring unter der Telefonnummer: 03871/212337.