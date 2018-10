Parchim : Jetzt sogar mit eigenem Häuschen

Hortkinder der Paulo-Freire-Schule feierten mit vielen Gästen Einweihung. Auch nach dem Unterricht Natur mit allen Sinnen erleben

von Christiane Großmann

20. Oktober 2018, 05:00 Uhr

Was für ein Festtag für Tim, Carlotta Luise und die anderen Hortkinder der Paulo-Freire-Schule in Parchim: Sie durften in dieser Woche ihr eigenes kleines Reich offiziell in Besitz nehmen. Es wurde direkt neben dem Schulhaus errichtet. Das verbaute Holz für die „Schutzhütte“ duftet noch ganz frisch.

Der Clou des Horthäus-chens ist ein überdachter Terrassenbereich, wo bereits ein riesengroßer Tisch seinen Platz gefunden hat. Darum können sich viele Jungen und Mädchen versammeln und ihre Hausaufgaben machen, Naturmaterialien ausbreiten, gemeinsam essen, Pläne schmieden, werkeln, malen und schnippeln. Selbst wenn es regnet oder schneit, haben die Kinder hier einen schönen geschützten Ort an der frischen Parchimer Luft.

Zur Einweihung in dieser Woche herrschte selbstverständlich großer Bahnhof. Die Oktobersonne glänzte wie so oft in diesem Herbst von ihrer allerschönsten Seite, sodass sogar ein Freiluft-Büfett aufgebaut werden konnte. In bewährter Weise hatten die Eltern dazu viele Köstlichkeiten beigesteuert. Die Hortkinder bereicherten diesen besonderen Tag in der Schulgeschichte der evangelischen Grundschule mit schulartenunabhängiger Orientierungsstufe ebenfalls mit einem eigenen Beitrag: Passend zum Anlass trugen sie den Sonnengesang von Franz von Assisi vor. Das im 13. Jahrhundert verfasste Gebet preist die Schöpfung der Natur und fordert gleichzeitig dazu auf, sie zu wertschätzen sowie achtsam mit ihr umzugehen. Für die Hortkinder ist das gelebter Alltag: „Die Umwelt- und Naturpädagogik bildet einen elementaren Schwerpunkt in unserer Arbeit. Wir sind viel draußen, nutzen die Schätze, die wir in der Natur entdecken, und bewirtschaften gemeinsam mit der Schule einen Garten“, verdeutlicht Hortleiterin Jenny Krachenfels. Aus gesundheitlichen Gründen konnte sie leider nicht dabei sein, als St. Marienpastorin Jessica Warnke-Stockmann für alle betete, die an der Erbauung dieses wunderschönen Häuschens mitgewirkt haben und es künftig mit Leben sowie Inhalten erfüllen werden. Sehr angetan zeigte sich der Vorstandsvorsitzende der Schulstiftung der Nordkirche, Pastor Kai Gusek, davon, „was hier in kurzer Zeit alles geplant, genehmigt und gebaut wurde.“ Er rief noch einmal eindrücklich in Erinnerung, welch rasantes Wachstum der Hort in der jüngeren Vergangenheit erlebt hat: Waren es vor ein paar Jahren etwa 15 Jungen und Mädchen, werden heute bereits 50 Kinder betreut. Seit dem Schuljahr 2016/2017 bietet die Paulo-Freire-Schule wieder eine eigene Hortbetreuung an, nachdem sie fünf Jahre unter dem Dach der Arche-Kita auf der gegenüberliegenden Straßenseite gewährleistet wurde. Tim Klausnitzer (8) und Carlotta Luise Krienke (9) fühlen sich in ihrem neu entstandenen Nachmittagsdomizil längst zuhause. Die beiden jungen Parchimer sowie viele andere Kinder haben sich bei den Einweihungsfeierlichkeiten mit einer eigenen „Visitenkarte“ unter dem Schutzdach verewigt. Beim Anbringen der Baumscheiben mit den eingravierten Namen half ihnen Leopold Kloss. Der 17-Jährige absolviert derzeit im Hort seinen Bundesfreiwilligendienst.