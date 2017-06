Suckow : Jux-Spiele in den Ruhner Bergen

vergrößern 1 von 1 Foto: Michael-Günther Bölsche 1 von 1

Anlässlich des 80. Jubiläums der Feuerwehr Suckow trafen sich elf Wehren aus der Region, aus Brandenburg und aus Sachsen-Anhalt sowie vier Jugendwehren zu einem Feuerwehrmarsch der besonderen Art. Auf einer Strecke von etwa drei Kilometern Länge waren mehrere Stationen zu absolvieren, die es durchaus in sich hatten. „Auch wenn feuerwehrspezifische Aspekte in die Aufgaben integriert wurden, so steht der Spaß im Vordergrund“, sagte Dirk Prieß von der gastgebenden Wehr. Genauere Angaben konnte er aber zu den Stationen nicht machen, denn „die jeweiligen Stationsbetreuer hatten freie Wahl bei der Gestaltung der Aufgaben“.

Und gleich an der ersten Station waren Geschicklichkeit, Kraft und Ausdauer gefragt. „Heißer Draht“, hieß diese: Mit einem etwa 25 Kilogramm schweren Spreizer (ein Rettungsgerät bei Unfällen), der an der Spitze mit einer nur wenige Zentimeter breiten Gabelung ausgestattet ist, musste ein aufgesteckter Drahtparcours absolviert werden, ohne an den Draht anzustoßen. Dabei hatten die Akteure das Gefühl, dass der Spreizer immer schwerer wurde. Christian Ahrens, Wehrführer in Tessenow, hatte mit Ricardo Wilk eine gute Unterstützung, aber auch er musste immer wieder neu ansetzen, da ein Hupsignal immer wieder ertönte, das einen Anstoß meldete.

Naturgemäß feuchter ging es beim Wasserski und bei den Wasserspielen zu. Vier Personen mussten sich gleichzeitig auf Skiern fortbewegen, jedoch waren dabei auch gefüllte Wassereimer zu transportieren, was die Sache etwas erschwerte. Die beste Zeit und der bestgefüllte Wassereimer kamen in die Wertung.

Hier hatten vor allem die Kameraden aus dem benachbarten brandenburgischen Porep ihren Spaß. Schwierig war es bei den Wasserspielen, denn mit einer zugeklebten Brille mussten blind einige Hindernisse bewältigt werden, lediglich durch Ansagen eines Partners geführt. Zusätzlich war Geschicklichkeit gefragt, denn die Teilnehmer trugen einen Helm, auf dem wiederum ein Becher mit Wasser transportiert wurde.

Nicht ganz so lustig und feucht ging es an den anderen Stationen zu, so mussten die Teilnehmer sich mit Hilfe von Getränkekisten fortbewegen oder Erste Hilfe bei einem verunglückten Kradfahrer leisten. Den Abschluss bildete wiederum der Spaßfaktor, denn vier Personen zugleich beim Sackhüpfen zu erleben, war für die Zuschauer eine Augenweide.

Nicht nur die Kameraden aus Nettelbeck in der Prignitz oder aus Uchtetal (nahe Stendal) oder den Wehren aus der heimischen Region hatten ihren Spaß. Beim abschließenden Bierchen und bei frisch gegrillter Bratwurst am Stand des Suckower Dorfkruges von Sybille Knoop wurde alles noch einmal ausgewertet. Das taten auch die Wertungsrichter um Eckhard Buß, Nach Addition der Zeiten und Punkte konnten die Sieger und Platzierten verkündet werden. Bei den Jugendwehren gewannen die Siggelkower vor den Marnitzern, den Suckowern und den Tessenowern. Bei den Erwachsenen hatten die Kameraden der benachbarten Wehr aus Marnitz die Nase vorn und verwiesen die Putlitzer und die Ziegendorfer auf die Plätze.







