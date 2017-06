Warnung vor Rattenplage : Katzenquartett hält Nager in Schach

vergrößern 1 von 2 Foto: Wolfried Pätzold 1 von 2

„Auf meine vier Katzen ist Verlass und das schon seit vielen Jahren“, meint Helmut Feldten, Geflügelzüchter aus Herzberg. „Seit 40 Jahren leben wir schon in diesem Dorf und haben auch die Schädlinge im Griff“, ist dem 64-Jährigen wichtig. Umso härter traf es ihn und viele Herzberger, als sie Anfang Mai im Briefkasten einen Zettel des Landkreises fanden, der sie aufforderte, etwas gegen Ratten und Co. zu unternehmen (wir berichteten). Als dann auch noch im Internet auf der Titelseite der Homepage des Amtes Parchimer Umland permanent auf die „Rattenplage“ in Herzberg hingewiesen wurde, nahm das Geschehen seinen Lauf. „Wir fühlten uns zu Unrecht an den Pranger gestellt.

Es verging kein Tag, an dem wir nicht auf die womöglich unhaltbaren Umstände in unserem Dorf angesprochen wurden“, sagt Helmut Feldten. Er geriet dabei in besonderer Weise in den Fokus. „Jeder weiß, dass ich seit vielen Jahren Geflügel züchte, dafür Futtervorräte benötige und als Markthändler Waren lagern muss. Das damit Ratten und Co. angelockt werden, ist eine Unterstellung“, sagt der Herzberger. Die nach dem Fund einer toten Ratte vom Fachdienst Gesundheit durchgeführte Kontrolle vor Ort hatte für Feldten schmerzhafte Konsequenzen. „Ich musste einen Fachbetrieb für Ungezieferbeseitigung einschalten. Das wurde für mich ein teures Unterfangen. Mehrere hundert Euro hat der Einsatz der Kammerjäger schon gekostet“, berichtet Feldten.

Nager eindämmen Tipps von Experten: 1. Achten Sie auf Unterschlupfmöglichkeiten für Ratten in Ihrem Umfeld . 2. Achten Sie auf mögliche Schleif- oder Kotspuren von Ratten. 3. Werfen Sie keine Lebensmittelreste in offen stehende Abfallbehälter. 4. Benutzen Sie zum Sammeln der wieder verwertbaren Abfälle nur verschließbare Behälter. 5. Tierfutter nicht in großen Mengen in die Futtertröge füllen. 6. Ein festgestellter Rattenbefall ist umgehend anzuzeigen. 7. Es sind wirkungsvolle Bekämpfungsmaßnahmen einzuleiten. Sachkundige Bekämpfungsmaßnahmen werden von Schädlingsbekämpfungsbetrieben ausgeführt.

Es wurden Spezialköder ausgelegt. Nach vier Wochen folgte eine Prüfung der Spezialisten vor Ort. „Der Experte war selbst überrascht. Die Hälfte der Köder war unberührt und auf anderen hatten sich Schnecken gesammelt. Von Ratten gab es bei mir keine Spur“, sagt der Geflügelzüchter. Dass fast überall auch Nager auftreten sei nicht unnormal, aber deswegen in Hysterie zu verfallen, sei wenig hilfreich. Schließlich habe Helmut Feldten als Geflügelzüchter selbst größtes Interesse, dass seine Tiere und Vorräte keinen Schaden nehmen. In den kommenden Wochen soll in Herzberg weiterhin regelmäßig kontrolliert werden, ob es hier einen überdurchschnittlichen Rattenbefall gibt.

Erleichtert ist Helmut Feldten, dass ihm auch der Bürgermeister und Nachbarn den Rücken gestärkt haben. Und auch die Kreisverwaltung hat das Problem relativiert. Der Fall Herzberg ist nicht außergewöhnlich, hatte Susan Koch, Sprecherin des Landkreises, bereits bei Bekanntwerden des Falls gegenüber unserer Redaktion erklärt.





von Wolfried Pätzold

erstellt am 23.Jun.2017 | 05:00 Uhr